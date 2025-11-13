Gastos en Formosa: La Centralización de Recursos que Deja Migajas a los Municipios

La administración de los recursos provinciales en Formosa ha vuelto a ser el centro del debate, evidenciando una marcada centralización económica que impacta directamente en la gestión municipal. El análisis surge del programa radial “Una Cuestión de FEr” conducido por Fernando López por FM VLU 88.5 del Grupo de Medios TVO (Lunes a viernes de 17 a 19h), al exponer cifras que revelan el desequilibrio en la distribución del gasto público.

Detalle de Gastos Provincial y Coparticipación Municipal: Solo el 8% Llega a los Municipios

El conductor Fernando López presentó un informe crucial, basado en el último esquema Ahorro Inversión Financiamiento correspondiente al tercer trimestre de 2025, publicado por el Ministerio de Economía de la provincia que dirige Jorge Ibáñez. Aunque el dato no es la ejecución de gastos (documento que, según el conductor, “hace 2 años que el gobierno de la provincia no la presenta en la Cámara de Diputados, incumpliendo con la normativa”), el esquema ofrece una perspectiva clara sobre el destino de los fondos.

La cifra más impactante es la siguiente: “de cada 100 pesos que la provincia de Formosa o que la administración Gildo Insfrán gastó los primeros 9 meses del año apenas 8 pesos llegaron a los municipios.”

Esto significa que “el 92% de los recursos provinciales de los recursos, perdón, de los gastos se concentraron en recursos provinciales… y solo el 8% a los municipios.”

En términos más sencillos, “de cada 100 pesos, 92 quedaron bajo la administración directa de Gildo Insfrán y 8 pesos fueron a parar a los 37 municipios y comisiones de fomento que tiene la provincia de Formosa.” El gasto total de la provincia hasta el 30 de septiembre ascendió a 1.894 billones de pesos (o millardos). De este total, el 64% se destina a sueldos de la administración pública, bienes y servicios.

La Billetera Mata Opositores: El Mecanismo de Control Político y Económico

López señaló que si bien la coparticipación legal es de un 12% del total de recursos (un 10% directo a municipios y un 2% para emergencias administrado por el Ministerio de Gobierno), el porcentaje cambia al analizar la ejecución de gastos. Es decir, lo que realmente se gasta y de dónde provienen otros ingresos que no se reflejan en el envío a las comunas.

La baja distribución se convierte, según el análisis, en una herramienta de control político: “es decir, nunca más cierta aquella teoría política que hoy se convierte en una realidad de que la billetera mata opositores, o mata ambición en el caso de los intendentes…”

El conductor enfatizó que esta falta de recursos afecta a “nosotros como vecinos de la ciudad, o al vecino de Clorinda, o al vecino de Las Lomitas o al vecino del Colorado.” Y recordó que el municipio es el encargado directo de servicios esenciales como “recolección de residuo, alumbrado, barrido, calles.”

Un dato adicional sobre la miseria de la distribución: “ni siquiera va el ocho los ocho los 8 pesos a los ejecutivos, porque el 20% de esto termina en los consejos deliberantes, ¿no?”

El Silencio de los Intendentes: Presión y Consecuencias de la Centralización

La reacción de los intendentes ante esta asimetría es casi nula, con excepciones puntuales. “Obviamente ninguno de los intendentes, salvo Basualdo ahora, pero hasta hace un tiempo Basualdo tampoco, ninguno de los intendentes, salvo Basualdo ahora, salía a decir nada de esta cuestión.”

Se recordó que el único que se animaba a debatir el tema era el fallecido intendente Manuel Celauro, quien propuso “achicar lo que reciben los consejos deliberantes para que le quede más al ejecutivo.”

La lógica política impuesta, según López, es que cualquier salida del discurso oficial es vista como una conspiración para obtener el poder. Los intendentes tienen que “ir a pedir un un manguito extra, ¿no?” porque el dinero no les alcanza para cubrir, incluso, los sueldos. Sin embargo, “son los primeros en la fila senta para sentarse a hablar con el gobernador cuando los convoca. Ahí van todos contentos los muchachos, guarda.”

Doble Estándar del Federalismo: Reclamar Afuera, No Aplicar Adentro

Fernando López cerró su análisis marcando la incoherencia en la postura de la provincia: “porque por un lado se exige federalismo y por el otro lado no se ofrece federalismo, ¿no? Esta es la realidad.”

Señaló que la misma lógica de exclusión que se critica a nivel nacional se aplica a nivel provincial: “acá tenemos esta lógica de reclamamos fuera todo lo que nosotros acá dentro no hacemos. Por ejemplo, distribuir los gastos o los recursos…”

En última instancia, el problema no es político o de nombres, sino de la gente: “el problema es nosotros los vecinos de la ciudad. Ese es el problema, somos nosotros los vecinos de la ciudad.” La concentración de recursos, al igual que la falta de convocatoria a actores políticos distintos, “nos perjudica también a nosotros como vecinos.”