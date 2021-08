Gastronómicos: FEHGRA y UTHGRA presentaron petitorio para ampliar horario de atención

Compartir

Matías Orozco de FEHGRA (Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina), y Eusebio Salinas de UTHGRA (Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina), presentaron ayer por la mañana un petitorio al gobierno provincial donde piden la ampliación del horario de atención de los gastronómicos hasta las tres de la mañana, manifestando que con el horario acotado en el que pueden trabajar por el momento, hasta las 00 horas, no llegan a cubrir toda la demanda que tienen.

“Pedimos una flexibilización horaria hasta las tres de la mañana para poder cumplir con los clientes que no llegamos a atender, el afluente de los clientes a los locales gastronómicos es muy grande y vamos a ver si tenemos buena repercusión con la nota y si tenemos una respuesta positiva”, dijo por su parte Orozco.

“Ya son varios pedidos que les hemos hecho, por ahí no siempre tenemos respuesta directa pero por ahí viene una posterior flexibilización o una respuesta indirecta pero en este caso pedimos la flexibilización hasta esa hora y que tengamos una respuesta directa, que sea un diálogo más fructífero, porque la verdad es que nunca estamos teniendo respuestas directas de nuestras notas, creemos que el diálogo directo es la mejor manera de solucionar cualquier problema que haya o cualquier inquietud en el sector gastronómico. También hemos destacado que estamos trabajando muy bien pero que la flexibilización horaria va a servir para afianzar eso”, expresó.

Asimismo manifestó que hay mucha afluencia de clientes y que cada fin de semana se ven filas de personas en algunos locales. “Mucha gente hoy no está´saliendo de la provincia por miedo a otras variantes del coronavirus, por ahí los costos son distintos también, muchos eligen quedarse en la provincia, disfrutar el fin de semana, disfrutar de la ciudad, por eso creo que hay tanta cantidad de gente dando vueltas por Formosa cada fin de semana”.

“Por el momento solo pedimos la ampliación de horario, el aforo está al 70%, por lo que yo entiendo como Formosa se adhirió a la norma nacional, el aforo es para toda la nación así, de todos modos uno también tiene que cuidar la distancia social dentro de los locales por eso también estamos limitados, por más que nos digan un 70%, si no podemos mantener la distancia social nos tenemos que quedar en un 50% de aforo, no hay otra, pero eso ya se da por asentado, podemos trabajar con este aforo, el tema es hoy en día el horario que pedimos que nos habiliten”, dijo Orozco.

“Presentamos la nota, esperamos tener una respuesta favorable porque vemos que con el horario que nos dio el gobierno nos estamos quedando cortos porque hay gente que viene a un determinado horario y ya no se pueden sentar a ocupar la mesa porque hay que tener en cuenta que a las 23.30 a más tardar hay que empezar a levantar todo porque a las 00 se cierra”, explicó.

“Después de esto podemos decir que va a haber un poco más de oxígeno para los empresarios y eso también nos va a dar a nosotros para que empiecen a llamar a aquellos trabajadores que hasta ahora no pudieron volver a trabajar”, resaltó.

“A nivel provincial se perdieron casi 700 fuentes de trabajo y creo que si esto se empieza a motorizar de vuelta tengo que convocar a más trabajadores porque atendiendo al horario, vamos a tener que tomar más personal para cada puesto”, destacó.

“Notamos una recuperación en el sector, gracias a Dios vemos que aquellos que tenían intenciones de cerrar ahora vuelven a apostar, nos pone muy contentos, notamos que se empiezan a abrir algunos bares y eso es importante porque vamos a tener más fuentes de trabajo y realmente también el temor nuestro era que no queríamos que muera la gastronomía en Formosa porque ahora con el sistema de vacunación que sigue avanzando, estamos pendientes para que cuando realmente el visitante pueda entrar a Formosa, nosotros nos podamos lucir como siempre lo hicimos y dejar bien sentado el prestigio de la provincia”, finalizó Salinas.

