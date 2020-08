Gastronómicos: mientras la región avanza en la reapertura, en Formosa todo sigue igual

Compartir

La región del NEA avanza en la reapertura de bares, restaurantes y hoteles, tal es el caso de Chaco, donde pese a su complicada situación sanitaria con gran cantidad de contagiados de coronavirus abrió sus puertas este último fin de semana, muy a contraste de Formosa donde no se volvieron a registrar nuevos casos, pero incluso así la situación para el sector continúa igual.

Misiones, Jujuy y Corrientes también ya tienen habilitado el sector gastronómico que ha sido muy golpeado desde el inicio de la cuarentena.

En ese marco el Grupo de Medios TVO dialogó con el propietario de “Centro Bar”, un conocido bar de la ciudad quien expuso la situación por la que atraviesa gran parte del sector que solo tiene permito trabajar bajo la modalidad de delivery o “take away” que es realizar el pedido y pasar a retirarlo por el local. De todas formas los impuestos, al igual que los consumos de luz y agua siguen llegando cada mes, convirtiendo al escenario en una cuestión “asfixiante”.

“En un tiempo muy cercano estamos próximos a cumplir 6 meses de cuarentena que no es rigurosa, nunca lo fue, la venta nuestra es muy baja, incluso en las calles de a rato hay pocas personas circulando, esto empezó desde la semana pasada donde como que se resintió un poco más la situación de las personas supongo que por el último DNU del presidente, pero están muy afectadas las ventas”, reconoció.

Asimismo aseveró que la situación crítica de todo el sector se agravó, “lo nuestro sería en un estado clínico una terapia intensiva con pronóstico reservado para unos cuantos rubros del sector comercial o productivo y en nuestro caso puntual, del gastronómico- hotelero donde si bien tenemos habilitada la actividad con las restricciones del caso, la situación es muy crítica”.

De la misma forma hizo mención a que la región avanza en más aperturas y Formosa sigue igual, pese a tener un status sanitario mucho mejor que el de sus provincias vecinas. “Sinceramente no sé cuál es la razón para seguir de esta forma, lo que sí puedo presumir es que en Formosa en toda la provincia la actividad privada es muy acotada, es como que no nos movemos del amperímetro, si nos fundimos unos cuantos qué importa, aparecerán otros en otro caso, pareciera como que no contamos, la plata no se ve, sin embargo hay más plata que de costumbre porque los sueldos se siguen cobrando en tiempo y forma, los empleados estatales provinciales, los federales siguen cobrando igual, encima tenemos el IFE que antes no existía, hay más plata que de costumbre pero la parte comercial no vemos eso”, explicó.

“El comercio convencional no ve la plata, no sé a donde va ese dinero, irá a ventas online, a algún tipo de consumo, pero no comprendo qué pasa, es cierto que se siente en general un bajón, aumentan los valores de los productos en general, por ejemplo en un supermercado con mil pesos no compras nada, llevas dos bolsas y ya gastaste todo, también pasa por ahí de que la plata no rinde, no alcanza, calculo que esa será una razón y otras cosas más”, analizó el comerciante.

“Con los valores que nosotros trabajamos donde casi no tocamos nada los precios de lo que ofrecemos igual está difícil, yo hago una recorrida en los negocios de la zona y a mi me queda todo lejos, casi me siento un changarín trabajando de esta manera con tantas restricciones y con un movimiento de clientes tan bajo. La plata que me entra en el local no me sirve para nada, los valores son siderales de lo que sea, un par de zapatillas está 8 mil pesos, una remera 3 mil pesos, calculo que por ese lado se fugará buena parte de los ingresos. Pero en la parte comercial está pobrísimo el tema, salvo cuestiones puntuales, pero en general la mayoría de los comerciantes estamos muy comprometidos”, lamentó.

Al ser consultado sobre si cree que si habilitan más el rubro va a cambiar el panorama, opinó que “seguramente cambiará pero no creo que sea una cosa sustancial, quizás por un tema de ánimo mismo de las personas, falta de costumbre o hasta que vuelva a tomar su ritmo normal, el tema de los precios también interviene, las tarjetas que no son un tema menor no aumentan los limites y las personas que por ahí cuentan con esa herramienta financiera no la pueden usar porque no les dan los limites y usan efectivo, es como una cola de botella, mejoría algo pero no creo que cambie mucho”.

“Nosotros que estuvimos casi dos meses sin poder trabajar, si bien teníamos el delivery habilitado, el take away es solo para llevar y hasta las 20 horas, los gastronómicos podemos trabajar, vender nuestra mercadería hasta las 12 de la noche, pero desde las 20 hasta ese hora solo con delivery, comprendo que es para desalentar que la gente ande por la vía pública pero tampoco es que todo el mundo va a andar por ahí, eso también nos afecta, el tema del poco movimiento que tengamos”, finalizó preocupado.