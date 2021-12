GDA denuncia que docentes «viven situaciones violentas» ante el cierre de calificaciones

Compartir

Desde el Gremio de los Docentes Autoconvocados manifestaron su preocupación por cómo sus colegas, maestros y profesores, son en estos días protagonistas de situaciones poco felices vinculadas a las calificaciones de sus alumnos. En algunos casos, advirtieron que son los padres o tutores y en otros, el propio personal directivo, que para llegar a la aprobación someten al docente a malos tratos verbales, gestuales y amenazas de todo tipo.

Ante este contexto, la Secretaria General Mirka Elizabeth Fernández y Nilda Beatriz Patiño, Secretaria Gremial, presentarán desde este jueves formalmente a las instituciones escolares una petición/sugerencia frente a situaciones que se están sucediendo en distintos colegios y escuelas en el marco del próximo cierre del ciclo lectivo con relación a calificaciones de alumnos y alumnas y aprobación o desaprobación de los estudiantes.

Reconocieron que “nuestras autoridades ministeriales dicen en la comunicación múltiple N° 020/21 (26/11/21) las características del ciclo lectivo 2021 (Pandemia COVID-19) es particularísima como también lo fue el 2020, y desde el gremio estamos asistiendo a colegas que padecen situaciones de violencia verbal, gestual y amenaza de violencia física, situaciones que se repiten y suceden cada vez con más frecuencia, sumadas a la falta de personal auxiliar en los establecimientos que permitiría organizar la atención y respuesta a inquietudes de padres, madres y tutores”.

Respetuosos de los derechos y deberes de cada uno de los integrantes o sujetos que conforman la comunidad educativa y que se encuentran regulados tanto en la Ley Nacional de Educación como la Ley de Educación Provincial y otras normas de menor rango; “solicitamos a las autoridades escolares se arbitren los medios, se establezcan procedimientos, se habiliten espacios totalmente acondicionados, con acompañamientos de directivos para reunión de padres y /o tutores”.

Indicaron que con esta sugerencia/petición buscan se garanticen los derechos de todos los actores; el de los padres y alumnos y alumnas a pedir/recibir información sobre el desempeño, logros y calificación; y el de los docentes de brindar la información en un ambiente escolar seguro y saludable y evitar las situaciones que individualmente muchos colegas están padeciendo, incluso a veces en silencio.

La propuesta que estará llegando a las escuelas a partir de este jueves establece diferentes puntos, entre los cuales está “establecer y acondicionar un espacio para reunión personal del docente con padre, madre o tutor con cámara y grabación de la reunión. Hoy varios establecimientos cuentan con cámaras para ingreso al aula, así que sumar una para este fin no significará más que seguridad y colaboraría a la convivencia”.

Asimismo piden organizar “con debida anticipación la reunión con aquel tutor que solicitara la misma y comunicar a las partes fecha y hora, reunión que no debe ser en horas clases y que implique abandono del grupo clase”.

Además desde el gremio exigen garantizar la presencia en cada reunión de un miembro del equipo directivo y acompañamiento de asesoría pedagógica (si el establecimiento lo tuviera) con el labrado de acta correspondiente y firma al pie en el momento de finalizar la misma los presente.

También solicitan garantizar el trabajo seguro y tranquilo del docente siempre; pero fundamentalmente en este período. Todo para llegar al final del proceso con la información adecuada y sin conflictos evitables, esto quiere decir controlar acceso a pasillos y aulas de personas ajenas a la institución en ese momento tan delicado.

En tanto, piden elaborar colectivamente planilla de seguimiento e informe que pueda ser facilitada por el docente en el momento que lo requieran el padre, la madre tutor o el propio estudiante a la Dirección del Establecimiento.

Asimismo, informaron que se encuentran trabajando “en una aplicación que pondremos a disposición de la comunidad y del Ministerio de Educación para que la lista de control y seguimiento de cada docente, con registraciones, sea accesible al usuario habilitado a mirar, sea este padre, madre y/o tutor, de manera tal que en el momento que necesite saber el rendimiento de su hijo/a pueda ingresar a observar solo el correspondiente a su interés; sin posibilidad de modificación, quedando registrado su acceso, fecha y hora”.

Finalmente manifestaron que como referentes de las y los trabajadores docentes “entendemos y pretendemos que esta comunicación permanente y fluida le quite gran parte de conflictos a esta etapa; pues no habrá sorpresas y permitirá a los padres realizar ajustes y acompañar el proceso porque tendrá además espacio para consulta (que quedarán registradas) como también las respuestas”.

