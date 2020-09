GDA denunció “nefasto experimento de evaluación” para el último año del secundario

Compartir

La Secretaria General del Gremio de los Docentes Autoconvocados, Nilda Beatriz Patiño, expresó públicamente la preocupación de numerosos docentes y directivos frente a la nueva resolución respecto a la evaluación de cierre de los alumnos y alumnas del último año del secundario.

En ese sentido expuso que “la Resolución 1957/20 (16/06/20) del MCyE, dictada por los técnicos del IPP en absoluto secreto y a espaldas de docentes, madres, padres y alumnos/as, es un nefasto experimento, un golpe artero, traicionero. Un aprovechamiento del contexto de la pandemia”.

Explicó que “es importante que tanto docentes como padres, madres y/o tutores puedan tomarse tiempo y leer las 32 páginas de lo que dieron en llamar Régimen Académico de Educación Secundaria, estableciendo su aplicación en forma gradual durante el período que resta del presente período escolar, y en forma plena partir del inicio de su similar año 2021, quedando sin efecto, en ese momento, toda reglamentación que se oponga a la presente”.

Afirmó Patiño que “concretamente, la propuesta solicitada a los docentes de 6to año bajo el nombre de Proyecto Integrador – Tesis Final para el Último Año del Nivel Secundario, trata de una evaluación integrada de al menos 4 materias o más durante un trimestre, lo que es mínimo una falta de respeto a todo el sistema, un atrevimiento e insulto a la formación académica de los profesores”.

“Encima en este contexto de pandemia sin excepciones para reuniones, los cuatro docentes deberán intentar acordar -vía teleconferencia- una propuesta de investigación que el/la alumno/a deberá realizar por primera vez y como cierre de 4 espacios o materias. Todo por Internet, sin posibilidad de trabajo de campo, entrevista sólo a quienes tengan Internet y así muchas otras cosas”, denunció a docente.

De esta forma aseguró que “así que deberán responder a una propuesta de trabajo con 4 o más espacios/docentes; y si no aprobara desaprueba 4 o más espacios/materias porque si la propuesta está correctamente planteada y ensamblada para la aprobación deberá cumplir con la totalidad de los requerimientos de cada uno y todos los espacios”.

La gremialista aseguró que este sistema “es una perversión y plan maligno. Es terrible la situación a la que exponen a los estudiantes y docentes. Todos deben informarse y rechazar, no hay espacio ni tiempo para el debate que amerita este cambio que nos pide el Banco Mundial, una secundaria que será solo primaria reforzada, para garantizar solo acceso a trabajo de poca calificación. De esa manera, solo los hijos de los ricos podrán acceder a universidades pues podrán pagar costosas academias que les complete lo que no les dio la secundaria”.

“Se trata de la Reforma del Secundario rechazada en todas las jurisdicciones por los docentes y alumnos que fuera ampliamente difundida por las tomas de colegios por parte de los estudiantes en Ciudad de Buenos Aires cuando Larreta la publicitó como la Secundaria del Futuro”, recordó.

“En Formosa ese equipo en las sombras -del IPP- que plasma el más duro pensamiento liberal en normas legales, rebuscándose en el léxico peronista, y no pudiendo ocultar su matriz Banco Mundial, preparó y aprobó la Resolución 1957/20 (16/06/20) del MCyE, en medio de la cuarentena, cuando los y las docentes se debatían en esta nueva realidad de la virtualidad, cuando angustiados trataban de dar las respuestas que el sistema le pedía de estar a la altura de las circunstancias, pagar Internet de sus bolsillos, ver colapsar sus recursos tecnológicos, sufrir la crítica despiadada de padres por las supuestas numerosas tareas, de directivos exponiendo tristes historias de malos tratos, humillación y explotación impensada; esos técnicos operadores del peor veneno de la escuela pública pagados por los recursos del Estado Provincial nos regalaron este nuevo marco regulatorio que pone patas para arriba lo conocido”, aseveró.

“La mayor contradicción es que en estos tiempos de pandemia la publicidad oficial nos muestra equipos de investigación exitosos en tal o cual procedimiento y orgullosamente afirman son egresados de la escuela pública argentina, esa escuela pública que hoy en Formosa con esta Resolución (la 1957/20 del 16/06/20 del MCyE) pretenden destruir”, denunció.

“En este contexto nos resta decir que solo lo lograrán si no planteamos resistencia, por eso, desde el gremio de los Docentes Autoconvocados llamamos a todos los docentes, padres, madres y alumnos a rechazar esta receta neoliberal que se plantea para Formosa gradualmente en 2020 y a la totalidad del sistema en el 2021 ya que no se trata de un pedido inocente, sino un ejercicio de prueba para la experiencia total del próximo año. Nosotros haremos las presentaciones escritas correspondientes ante el gobernador de la provincia, Gildo Insfrán”, finalizó Patiño.