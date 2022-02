GDA en estado de alerta, aseveró que el protocolo de regreso a clases es un «sálvese quien pueda»

Compartir

Linkedin Print Whatsapp

Desde el Gremio de los Docentes Autoconvocados rechazaron el protocolo anunciado por el presidente Alberto Fernández, la ministra Carla Vizzotti y el de Educación Nacional Jaime Perczyk llamado «Aula cuidada y segura, «por entender que una vez más están dejando a su suerte a los docentes, como en el peor momento de la pandemia, porque ahora, nuevamente, deberemos lidiar con la falta de recursos y sin medidas de prevención contra la circulación del covid y los contagios entre la comunidad educativa».

Advirtieron que «el protocolo avalado por las 24 jurisdicciones se parece más a un ‘sálvese quien pueda’, hecho a las necesidades de Horacio Larreta que para proteger a los docentes y alumnos de todo el país», dijo la secretaria General Mirka Elizabeth Fernández.

«A veinte días de volver a las aulas en Formosa no sabemos si ganaremos los suficiente como para poder vivir, cuidarnos, y cuidar a nuestra familia. Regresamos a las aulas con un protocolo vacío de contenido y con salarios de bolsillo -para el que recién se inicia- de 40.500 pesos, sin novedades, ni convocatorias a discutir nuestros salarios», denunciaron.

Desde el Gremio de los Docentes Autoconvocados aseveraron que «ningún docente puede ganar menos de $80.000, pues según el Indec (organismo oficial) la canasta básica hoy se encuentra en 76.000 para no ser pobre. Además, el gobierno deberá garantizar una cláusula de indexación mensual por inflación, porque todos los años perdemos y ningún trabajador deberá estar por debajo de la pobreza».

«Cada uno de los Autoconvocados somos parte en cada escuela, colegio, o instituto de la provincia debemos actuar, exigir y defender la salud y la educación de toda la comunidad educativa. Hemos aportado desde el año 2020 propuestas de protocolos y medidas de prevención adecuadas para cada etapa, y lo hemos hecho nuevamente en el 2022 ante el anuncio de la Subsecretaria de Educación, Analía Heinzenreder, de la “obligatoriedad” del Pase Sanitario».

«A 20 días de iniciarse formalmente las clases debemos declararnos en estado de alerta y discutir no volver al aula; porque no tenemos definiciones salariales, no compartimos el anuncio de Aulas Cuidadas y Seguras como protocolo ante el covid, porque no hay recursos humanos, ni insumos suficientes que aseguren el cuidado de los estudiantes y de los docentes, porque no hay convocatoria para discutir salarios, ni tampoco en qué condiciones volveremos a las aulas», finalizó la dirigente gremial.

Compartir

Linkedin Print Whatsapp