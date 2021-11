GDA hace paro y marcha a Casa de Gobierno en reclamo a los «ajustes» de IASEP

Compartir

A través de un parte de prensa desde el gremio de los Docentes Autoconvocados, anunciaron que en el día de hoy van a paro desde las 9 horas en reclamó por la cobertura y demoras de la obra social de Instituto de Asistencia Social para Empleados Públicos (IASEP) y convocan a todos los afilados que quieren participar en la Plaza San Martín a las 9,30 para luego marchar hacia Casa de Gobierno.

Asimismo, Nilda Beatriz Patiño, explicó que la medida «se da por necesidad resistir el ajuste en la obra social».

Seguidamente, la titular del gremio Docentes Autoconvocados de Formosa, informó que «en julio de este año desde la Comisión Directiva presentamos un petitorio a las autoridades -administradores- que recién asumían reclamando por algunas falencias (largas colas para autorizar, atención odontológica, servicio de sepelios en El Colorado, provisión de medicamentos y la centralidad en Capital para la autorización de órdenes, estudios, etc.) incluso decidimos elevar notas a las distintas organizaciones representativas de los profesionales de la odontología para conocer cuáles eran los inconvenientes y que proponían como solución al conflicto».

«Sin embargo, a dos meses de este reclamo los trabajadores del estado estamos peor. No solo retrocedió la calidad del servicio, sino que todos los días los prestadores a través de sus organismos de representación anuncian menos servicios y nos hablan de una obra social con autoridades que no quieren dialogar, no tienen intención de negociar y nos pone a los afiliados entre el gobierno y las prestadoras sin la totalidad, variedad ni la calidad de servicios a lo que estábamos acostumbrados», añadió.

Resaltó que «entendiendo que la solución a esta crisis es recurrente, no la tienen ni los prestadores, ni el administrador de la obra social, es que vamos a Casa de Gobierno para que el gobernador escuche cuales son los reclamos y las propuestas que hacemos como sindicato».

«Lamentablemente las otras organizaciones -hoy atravesadas por las elecciones- prefieren esperar, mientras los afiliados están bajo el sol esperando ser atendidos, sin saber si podrán hacer uso de las prestaciones del IASEP, o directamente derivados a otro profesional/otro servicio que no es el habitual y con el que construyó confianza», manifestó.

Ante esta situación, indicó que «debemos actuar con celeridad, convocamos a jubilados, activas, docentes y estatales a encontrarnos en la Plaza San Martín el día de hoy a las 9,30 horas, Gildo Insfrán debe escuchar y resolver esta situación».

«Los trabajadores debemos hacer paro y realizar alguna acción pública (según las posibilidades de cada localidad) para exigir que los trabajadores tengamos: plena cobertura de todas las prestaciones, atención sin demoras, ni burocracias que terminan afectando nuestra vida y nuestra salud. Exigir al gobierno que administra la obra social que garantice plenamente el derecho a la salud», aseveró Patiño.

