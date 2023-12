GDA inauguró ayer su «banco rojo»

En horas de la mañana el Gremio Docentes Autoconvocados -GDA- descubrió su “banco rojo”, símbolo mundial de la lucha contra la violencia de género y los femicidios; el mismo está ubicado en la parte del frente del gremio, sito en Corrientes 1085.

Mirka Fernández, secretaria general del Gremio, en comunicación con el Grupo de Medios TVO indicó que “a las 9 horas inauguramos nuestro banco rojo que está emplazado en el jardín delantero de nuestro gremio. Este banco es un símbolo de la lucha por la erradicación de la violencia hacia las mujeres, y también como memorial por las mujeres muertas en situación de femicidio”.

“Para nosotros esto es muy importante, somos un gremio compuesto mayoritariamente por mujeres luchadoras en todos los aspectos, y a parte de ser un llamado de atención a todos aquellos que pasan por la vereda, es un compromiso muy importante para todos y todas los que conformamos esta organización porque ese banco al mismo tiempo significa que aquí estamos para abrazar y acompañar a las mujeres”, aseveró.

Por otro lado, la Secretaria General fue consultada por cómo toman la designación de Julio Araoz como nuevo ministro de Educación de Formosa. “Personalmente creo que las cuestiones que tienen que ver con la designación de los ministros de educación mucho margen de maniobra quizás no tengan por qué hay una cuestión política educativa que emana del gobierno provincial, y entiendo mucho no se pueden salir de los límites”, respondió.

“Veremos que pasa, en principio nosotros vamos a enviar una nota al ministro presentándonos y solicitando una audiencia para plantear cuestiones que ya las veníamos planteando a los anteriores ministros”, añadió.

Finalmente, en cuanto a lo salarial, Fernández dijo que no hay novedades y que “nosotros tuvimos los primeros días de noviembre un paro donde hablamos fundamentalmente de la cuestión salarial, que quedamos muy atrasados, más aún en este gobierno nuevo que tenemos ahora y en el marco de la política que lo anunció durante la campaña y lo ratificó en su asunción”.