GDA: «No podemos celebrar que el salario inicial docente sea de $50 mil»

Compartir

Linkedin Print Whatsapp

La profesora Nilda Beatriz Patiño, secretaria gremial de Docentes Autoconvocados, en diálogo con el Grupo de Medios TVO, criticó el aumento salarial del 50% en cuotas, otorgado por el gobernador Insfrán días atrás.

Comenzó contando que abrieron una nueva sucursal del gremio en la localidad de Ibarreta. “Celebramos nuestro cumpleaños número 21 en Ibarreta abriendo un nuevo local gremial, estamos felices, nuestra tarea es sembrar derechos, empoderar a compañeras y compañeros, contenerlos, acompañarlos, y defender los derechos conquistados e ir por nuevos, nos parecía muy linda oportunidad para celebrarlo así”, expresó.

“Todos estuvimos pendientes del anuncio a partir de la conferencia de prensa programada y cuando escuché lo que decía el gobernador ya tenía sabor a poco, pero a medida que fueron pasando los minutos fui mirando los números, a mi no me cierran, no puedo celebrar que el salario inicial docente sea de 50 mil pesos en marzo siendo que la canasta familiar ya estaba en 70 mil pesos en enero”, analizó.

“Incluso están los anuncios del propio presidente cuando abrió las sesiones legislativas avisando que iba a haber un corte gradual de los subsidios de la tarifa de servicios públicos que traducido al castellano quiere decir aumento, venimos endeudados, perdiendo y encima vamos a seguir perdiendo pero nos quieren convencer de que le ganamos a la inflación”, alertó Patiño.

“Tenemos experiencia en esto de que hay que esperar que el compañero cobre en marzo y consultarle una vez que cobre y pague sus cuentas, creemos que van a haber luchas, es un año complicado y el próximo, proque tiene que ver con los ajustes por el acuerdo con el FMI”, aseveró la gremialista.

“Volvimos al aula con el mismo salario miseria con el que terminamos el año pasado y con las mismas necesidades, ahora aumentadas por la presencialidad plena, en ese sentido estamos peor que el año pasado, creemos que a medida que avance el año eso se va a hacer más evidente”, expresó.

“Nosotros vamos a consultar, a recorrer las escuelas como lo estamos haciendo, plantearle al gobierno las múltiples necesidades que están en las escuelas, vamos a esperar que los compañeros cobren en marzo y a ver si siguen sosteniendo que es lo mejor que nos pasó en la vida”, ironizó.

Asimismo dijo que el Día Internacional de la Mujer, celebrado ayer “es un día que pasamos con mucha alegría porque somos un gremio mayoritariamente femenino, las compañeras que conducen el local de Ibarreta que acabamos de inaugurar son dos mujeres, no es casualidad, para nosotros la mejor forma de celebrar es conmemorando las luchas, celebrando las presentes y preparándonos para las que restan, volvemos con nuevas energías y con nuevos desafíos, seguimos con los mismos sueldos, las mismas condiciones y la misma rebeldía, va a ser un año complicado pero esperamos estar a la altura de las circunstancias y acompañar a nuestros compañeros y compañeras”, indicó.

“El patriarcado está lejos de caer en Formosa, pero seguiremos luchando para que caiga. Hay que trabajar, hace unos años era impensado todo esto, no creía que iban a aprender tanto como aprendieron de las jovencitas de las cuales estamos aprendiendo mucho las más grandes, sigo creyendo en la posibilidad de cambio, de un futuro mejor para mis nietos”, finalizó.

Compartir

Linkedin Print Whatsapp