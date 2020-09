GDA presentó propuesta para funcionamiento de escuelas con clases semipresenciales

Compartir

El gremio de Docentes Autoconvocados (GDA) presentó ante el Ministerio de Educación una propuesta de reglamento interno para el funcionamiento de las escuelas en la modalidad semi presencial y de esta forma proteger a los docentes y alumnos ante la situación sanitaria por la pandemia de coronavirus.

“Solicitamos reunirnos para resolver entre todos cómo llegamos a las escuelas y colegios con un protocolo consensuado. Luego, pedimos se suspendan las clases en toda la provincia ante la preocupación de los docentes por los rumores de casos entre trabajadores de Palmar Largo y ahora –ante la falta de políticas de protección que den seguridad a los trabajadores que representamos- hemos presentado al Ministerio de Educación un modelo de reglamento interno. Hoy la realidad demuestra que nada cambió, y encima parece empeorar”, explicó Nilda Patiño, secretaria general del sindicato.

“Hemos denunciado que Educación incumple con el corta y pega que es la Resolución 2439/20 que reglamenta la vuelta al aula con alumnos y alumnas en cada escuela o colegio, incumple con el protocolo nacional firmado por el ministro Zorrilla junto a los ministros de las 23 jurisdicciones restantes y encima pone a los trabajadores ante la disyuntiva de elegir entre sus miedos por la salud de su familia y la suya propia o la de sus alumnos y alumnas”, señaló.

“Los padres y madres deben saber que este modelo de reglamento que aportamos es un reglamento que debía haber sido el primer paso de la vuelta a la presencialidad, pero que no se hizo, no se hace y si hubo alguna discusión fue entre algunos funcionarios, directivos escolares, sin presencia de docentes o miembros de la comunidad educativa de cada establecimiento que, dicho sea de paso, ya están hace varios días dando clases y atendiendo alumnos”, manifestó Patiño.

“Esta propuesta de Autoconvocados presentada para el debate de las autoridades y toda la comunidad educativa fue desarrollada a partir de varias reuniones en video conferencia con miembros de Comisión Directiva y los afiliados y afiliadas referentes de distintas realidades, modalidades y niveles representativos de los nueve departamentos”, explicó.

“El reglamento que ofrecemos para discutir a todas las escuelas y colegios determina derechos, atribuciones, obligaciones a cada parte del organigrama en los establecimientos y al Ministerio de Educación, verdadero responsable de la presencialidad, seguridad, salud y protección de toda la comunidad en el contexto de esta pandemia”, expuso.

“Hoy cada docente va a trabajar con posibilidad de contagiarse o contagiar en la lotería del COVID-19. Los contagios siguen apareciendo, nadie del Consejo COVID-19 puede garantizar que ya no va a pasar, y recomiendan quedarse en casa como primera opción, sin embargo, las escuelas se siguen abriendo y recibiendo alumnos y trabajadores”.

“No podemos permitir como docentes que el único modelo de protocolo a mostrar sea la palangana, la botellita de alcohol y medio pan de jabón común sobre una silla en el medio del patio. Que se haya empezado en las escuelas rurales no debe significar romantizar la pobreza, el acto heroico con solo buena voluntad y sacrificio del maestro o profesor. Hoy nadie puede mirar para otro lado porque lo que mata, contagia, enferma, son las políticas públicas incumplidas y el silencio de los inocentes”, finalizó Patiño.