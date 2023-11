GDA y Voz Docente realizaron paro y marcha a Casa de Gobierno para reclamar recomposición salarial

Tal y como estaba previsto, ayer el Gremio de los Docentes Autoconvocados -GDA- y Voz Docente llevaron adelante un paro de 24 horas para reclamar al Gobierno una urgente recomposición salarial y mejores condiciones laborales; la medida de fuerza fue acompañada por una movilización hasta Casa de Gobierno donde entregaron un petitorio con cada uno de los reclamos del sector.

Mirka Fernández, secretaria general de GDA, en comunicación con el Grupo de Medios TVO comentó: “antes de emprender la marcha hacia Casa de Gobierno pasamos por AFIP para entregar un documento en donde solicitamos explicaciones porque resulta ser que los compañeros jubilados y pensionados de la provincia no están alcanzados por el Programa Compre Sin IVA, en estos días que estuvimos trabajando para el paro y la marcha nos comunicaron la situación. Pedimos que ser tramite la incorporación de los mismos porque entendemos que es una medida que el gobierno nacional adoptó para cuidar el salario de los más vulnerables, y lamentablemente no se está cumpliendo”.

“De la misma forma en Casa de Gobierno presentamos el petitorio donde dejamos los reclamos salariales y condiciones laborales”; señaló la gremialista y dejó en claro que notaron una gran adhesión de trabajadores del sector tanto en el paro como así también en la marcha.

“Nosotros entendemos que tenemos que seguir estando en la calle pase lo que pase en nuestro país, gobierne quien gobierne, porque no nos queda otra, somos nosotros quienes vamos a arrancar al Gobierno que esté cualquier beneficio para el sector”, sentenció.

Petitorio

A continuación, se detallan los puntos del petitorio entregado por ambos gremios en Casa de Gobierno: