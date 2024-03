Gendarme denunció corrupción en el Escuadrón 15 «Bajo Paraguay»

El domingo a la noche, en el programa “GPS” que se emite por Canal A24 y es conducido por el periodista Rolando Graña, se conoció la denuncia que hizo una gendarme del Escuadrón 15 de Formosa por “coimas, encubrimientos y liberar zonas para el contrabando”. Se trata de la Cabo Ana Pilar Ledesma.

En contacto con el Grupo de Medios TVO, la abogada de la Cabo, Dra. Angela Burgos contó que “esto es apenas el comienzo” y que “no vamos a dar tregua. Si bien esto es un flagelo que se vive desde hace muchísimo tiempo en la frontera el manejo que se le dio a mi clienta hace que hoy tengamos esa trasposición de valores, de que la víctima se convierta en victimario”.

Al relatar el inicio de todo, la letrada señaló: “Ana comenzó a darse cuenta de muchas irregularidades, de faltas a la ética, al juramento que hacen todos los militares para un país, y comienza con las denuncias manejándose con el conducto regular que es avisar a sus superiores en espera de que esa denuncia llegue a buen puerto porque es lo que corresponde, no es menos la situación. Desafortunadamente no encuentra eco, hay una cantidad de evasivas a sus reiteradas denuncias. Tras no encontrar respuestas, lógicamente acude a la Justicia Federal para formular la respectiva denuncia que tiene que ver con un secreto a voces, que todo el mundo lo sabe que son las coimas”.

Seguidamente comentó que no solamente se habla de contrabando, sino también de falsedad en documentos. “Una cantidad de anomalías que no corresponden a una fuerza como es Gendarmería que nos tiene que cuidar y proteger a todos. Esto ocurría en el Escuadrón 15, donde ella se encontraba. Las denuncias comienzan en el año 2023”, aseveró.

“No podemos minimizar el grave delito de contrabando, de coimas, porque termina siendo más grave que el narcotráfico”, añadió la abogada e indicó que “este menudeo y manoseo que hacen en la frontera, donde el funcionario de la fuerza se une o le hacen la vida imposible, eso fue lo que le hicieron a Ana y no corresponde”.

“Nosotros denunciamos con fotografías y nombres completos. Ana denunció a la cúpula de Gendarmería, porque la responsabilidad la tienen los superiores jerárquicos, son cinco generales de primera línea”, confió.

“En estos momentos ella tiene cinco ojos encima cuidándola, desde Derechos Humanos, Presidencia, Ministerio de Seguridad porque ya nos contactamos con Patricia Bullrich, porque no va a pasar que la amedrenten y asusten. Vamos a ir hasta el fondo, esto recién está empezando”, sentenció finalmente Burgos.