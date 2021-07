Gendarmería celebra hoy su 83°aniversario

Compartir

Desde el año 1938, en el horizonte de la geografía Argentina, apareció una figura nueva cuya estampa y perfil se dibuja hasta hoy, patrullando a caballo, a pie o con medios modernos la vasta extensión del territorio nacional; protegiendo al ciudadano, sus bienes y custodiando los límites del Estado; figura que resultó ser un funcionario público llamado “gendarme”.

Los comienzos de la Gendarmería Nacional, como institución de la República, se ubican en el año 1938, más precisamente el 28 de julio, cuando se aprueba en la 17ma Sesión Ordinaria de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, el proyecto de ley sobre creación de la Gendarmería Nacional, norma sancionada más tarde con fecha 3 de agosto del mismo año, durante la presidencia del Dr. Don Roberto M Ortiz.

Ahora, no podemos dejar de referirnos, a los que en definitiva son innegables antecedentes que tienen relación íntima con su alumbramiento constitucional posterior, y que responden a un devenir histórico con una identidad perfectamente definida, que arranca realmente ya en el período colonial español, con la Gendarmería Colonial Hispánica, que creara la Madre Patria para resguardar las dilatadas fronteras coloniales del siglo XVIII, y que se concreta en el Virreinato del Río de la Plata, en las Compañías de Blandengues, que tenían por misión “la vigilancia y protección de fronteras contra el indio y el portugués, el asentamiento de poblaciones y la creación de nuevos pueblos, la vigilancia de trenes de carretas que circulaban por los caminos, la custodia de valores y reales cajas y la lucha contra el contrabando”. Posteriormente, ya en los inicios de la formación de nuestro país, esas funciones dieron origen a las denominadas milicias provinciales, llegando al año 1877, cuando se sanciona la Ley 850 (denominada Avellaneda) que crea dos compañías de gendarmes para servir en el territorio del Chaco, siguiendo con la creación de los Regimientos 11 y 12 de Caballería que guarnecían esa provincia, los que son considerados a partir de 1902 “al servicio de Gendarmería en dicho territorio”, constituyéndose estos, en los reales antecedentes primigenios de la Gendarmería Nacional.

A partir de ese momento, hubo varios proyectos constitucionales presentados para crear “un servicio de policía y vigilancia aduanera en las fronteras del país”, que no prosperaron, para finalmente en el año 1917, por decreto del entonces presidente Dr. Hipólito Irigoyen, crearse el Regimiento de Gendarmería de Línea, que actúa como Policía Rural y de Fronteras sobre el Río Pilcomayo, el que sirvió hasta el año 1938 en el que fue disuelto y sus funciones pasaron a ser desempeñadas por Gendarmería Nacional.

En el período 1921/1937, se suceden varios otros intentos legislativos, tendientes a la formación de cuerpos de Gendarmería, arribando finalmente al año 1938, en el que se sancionó la Ley 12.367, de creación de la Gendarmería Nacional.

El proyecto de dicha ley, entró en la Honorable Cámara de Diputados, sancionando por el Honorable Senado con fecha 24 de septiembre de 1936, y fue girado a la Comisión de Guerra y Marina, para su estudio y análisis, finalizado el mismo con fecha 23 de junio de 1938 y sometido a amplio debate en cuatro sesiones de la Cámara de los representantes del pueblo de la Nación, el 14, 15, 20 y 28 de julio de dicho año. Grandes oradores defendieron sus puntos de vista, provistos de abundantes antecedentes, y con una altura equivalente a la calidad del pensamiento y capacidad de nuestros congresistas.

A lo largo del progreso de las civilizaciones, han variado las organizaciones, conforme el contexto sociopolítico, el avance en la integración y sus necesidades, pero la aptitud de vigilia y vigilancia, la necesidad de disponer de instituciones con capacidades muy especiales por razón de funciones y contexto en el cual deben desenvolverse, han persistido claramente a través de los siglos; así vemos cuerpos como la Gendarmería Francesa, la Guardia Civil Española, los Carabineros de Italia, la Real Policía Montada de Canadá, los Carabineros de Chile y muchos otros, Fuerzas ejemplares y de consolidada trayectoria en sus países, que han servido de modelo a nuestra Gendarmería.

Esta Fuerza, aplica la Ley, no sólo como una acción común administrativa del Estado, sino también como acto soberano de reafirmación de nuestra soberanía, lo que se realiza a través de la diaria labor, muchas veces silenciosa del Gendarme, en todos los confines de nuestra Patria, muchos de los cuales, aún hoy donde sólo están presentes estos Centinelas.

Esa labor que nació con nuestra Patria e incluso más aún, que estaba presente en las tierras virreinales, que se forjó con los infernales del Gral. Martín Miguel de Güemes en las tierras del norte, a quién justicieramente la Institución lo adoptó como ejemplo de virtudes y de lucha por nuestra Nación, que se templo en el transcurso de estos setenta y ocho años de joven pero fecunda vida Institucional, con múltiples actos de heroísmo y de entrega al servicio, en la cordillera andina, en la Patagonia, en los montes formoseños, en la Mesopotamia, donde ofrendaron sus vidas, Oficiales, Suboficiales y Gendarmes, en la custodia de la Ley y el Orden Constitucional, regando inclusive su sangre generosamente, en nuestras Islas Malvinas, como así también, en Angola, Haití y otros lugares del mundo, donde las Naciones Unidas luchan por mantener la Paz, y en donde la Gendarmería ha dejado una imagen relevante y especialmente reconocida entre el concierto de muchas otras del mundo.

Fuerza de Seguridad, que ha combatido y combate sin claudicaciones contra el narcotráfico, el contrabando, el crimen organizado, la trata de personas, la preservación del medio ambiente, la seguridad vial en las rutas nacionales y otros espacios del dominio público nacional, la recuperación de la primacía de la ley por sobre todo, en las graves alteraciones del orden, cumpliendo una multiplicidad de funciones por delegación de diversos organismos del Estado Nacional.

Agrupación VI Formosa

El Comando de la Sexta Agrupación “Formosa”, fue creado el 20 de diciembre de 1939, mediante Boletín Publico de GN Nº 931, publicado en la Orden del Día Reservada de la Dirección Nacional Nº 17; habiendo establecido su asiento inicial en la localidad de Las Lomitas, población del interior de la Provincia, ubicada sobre la línea férrea ramal Formosa – Embarcación (Salta), distante unos 180 Km. al oeste de la capital de esta Provincia. A principios de 1942, fue ordenado el traslado a la ciudad de Formosa, ocupando un edificio particular ubicado en la esquina de las calles José María Uriburu y Bartolomé Mitre. En él permanece hasta la fecha.

La Agrupación VI “Formosa”, se encuentra próxima a cumplir sus 82 años de vida, teniendo bajo de dependencia orgánica y funcional a 5 Escuadrones y 2 Unidades Especiales, que cubren la vasta frontera del norte formoseño. Dependen del Comando las siguientes Unidades: Escuadrón 5 “Pirané”; Escuadrón Núcleo 15 “Bajo Paraguay”; Escuadrón 16 “Clorinda”; Escuadrón 18 “Lomitas”; Escuadrón 19 “Ingeniero Juárez”; Centro de Reunión de Información “Formosa”; Unidad de Investigaciones y Procedimientos Judiciales “Formosa” y la Unidad de Reconocimientos Especiales “Comandante Fontana”.

Su titular, es el Comandante Mayor Sergio Adrián Batalla.

Gendarmería hoy

Gendarmería Nacional Argentina, por su versatilidad, está preparada y dispuesta para asumir nuevas responsabilidades.

Una Fuerza de Seguridad, de naturaleza Militar con características de Fuerza Intermedia, que cumple su misión y sus funciones en el marco de la Seguridad Interior, Defensa Nacional y apoyo a la Política Exterior.

Esto puso en evidencia una vez más la característica de Fuerza Intermedia de la Gendarmería, al tener un alto grado de alistamiento, movilidad, flexibilidad y adaptación al terreno y a las circunstancias.

Interacción con la comunidad

El hombre, por sobre todas las cosas, vista o no uniforme, se debe a sus semejantes y es muy difícil que conforme un ente aislado e incomunicado con los demás.

Gendarmería, a través de las Unidades desplegadas en la frontera, no solo representa el orden o la seguridad; también es la ayuda para el que la necesite.

Acción cívica

Operativos, en los que contingentes de alumnos secundarios junto con efectivos de la Fuerza visitan las comunidades fronterizas, en apoyo a establecimientos educacionales, ayudando a consolidar en estos jóvenes, una conciencia constructiva en materia solidaria, aprendiendo en el terreno la real dimensión de la Patria.

Gendarmería en Apoyo al Plan de Vacunación y Control de Bucodental en Escuelas alejadas Entrega de ropas y útiles escolares donados.

