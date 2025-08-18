Gendarmería incauta millonario cargamento de cigarrillos de contrabando y detiene a tres personas en Formosa



Un importante golpe al contrabando de mercaderías se llevó a cabo en la provincia de Formosa, donde efectivos del Escuadrón 5 “Pirané” de Gendarmería Nacional incautaron un cargamento de 20.000 atados de cigarrillos de origen extranjero, valuados en 33 millones de pesos. Durante el operativo, realizado en el paraje “Bañadero”, se logró la detención de tres hombres mayores de edad y el secuestro de una camioneta con pedido de captura por robo.



El procedimiento se inició durante un patrullaje de rutina en la costa del río Bermejo, una zona conocida por ser un punto de acceso para el ingreso ilegal de mercaderías. Al acercarse a un descampado, los gendarmes de la «Sección Comandante Fontana» notaron la presencia de varias cajas de cartón que contenían gruesas de cigarrillos. Al mismo tiempo, divisaron a tres hombres custodiando la mercadería.



Ante la evidencia de un posible delito de contrabando, los uniformados activaron el protocolo de intervención, aseguraron la zona y dieron la voz de alto. Los involucrados, al verse rodeados, no opusieron resistencia y fueron aprehendidos de inmediato.



La inspección de los bultos confirmó la magnitud del cargamento: un total de 20.000 atados de cigarrillos de diferentes marcas, cuya importación está prohibida en el país. El valor total de la mercadería fue estimado en 33.000.000 pesos, lo que representa una significativa pérdida económica para la red de contrabando que operaba en la zona.



Vehículo modificado y con pedido de captura



Además de la mercadería ilícita y las detenciones, el operativo reveló otra irregularidad. Al requisar el lugar, los gendarmes encontraron una camioneta que había sido especialmente adaptada para el transporte de grandes cantidades de bultos. El vehículo no tenía los asientos traseros ni los habitáculos, lo que facilitaba el traslado de la carga.



Tras una verificación de la patente, se descubrió que la camioneta tenía un pedido de secuestro activo por robo, lo que agrega un delito más a la lista de cargos que enfrentan los detenidos.



El Juzgado Federal y la Fiscalía Federal N° 1 de Formosa tomaron conocimiento de los hechos y ordenaron el secuestro de la totalidad de la mercadería, el vehículo, y tres celulares de los detenidos. Los tres hombres quedaron a disposición de la justicia, que investigará el origen del cargamento y la posible vinculación con redes de contrabando a nivel regional.



Este operativo resalta el compromiso de las fuerzas de seguridad en la lucha contra el crimen organizado y el contrabando, una actividad ilícita que afecta la economía del país y pone en riesgo la seguridad de la población.