Gendarmería incauto más de 11 kilos de marihuana en Formosa



En un contundente golpe al narcotráfico, la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) logró el secuestro de más de 11 kilos de marihuana en dos procedimientos separados llevados a cabo en la provincia de Formosa.

Estas acciones, enmarcadas en la lucha contra el narcotráfico impulsada por el Ministerio de Seguridad Nacional, permitieron retirar una importante cantidad de droga de circulación y evitar su distribución.



Hallazgo en la oscuridad: Operativo «La Escondida»



El primer operativo, bautizado como «La Escondida», se inició tras una denuncia anónima que alertaba sobre el abandono de un bulto sospechoso en la localidad de Ingeniero Juárez. De inmediato, efectivos del Escuadrón 19 “Ingeniero Juárez” se dirigieron a la zona, ubicada en las cercanías de la Ruta Provincial Nº 39.



Bajo la densa oscuridad del monte, los gendarmes se internaron en la vegetación y, después de un arduo rastrillaje, localizaron una bolsa de arpillera de color azul. Dentro de la bolsa, se encontraba una mochila que ocultaba 13 paquetes amorfos. Tras someter el contenido a las pruebas de campo de narcotest, se confirmó que se trataba de cannabis sativa, con un peso total de 9 kilos y 840 gramos.

Este hallazgo demuestra la importancia de la colaboración ciudadana y la rápida respuesta de las fuerzas de seguridad para frustrar actividades ilícitas.



Control vial: Droga en un transporte de pasajeros



El segundo procedimiento se llevó a cabo en la Ruta Nacional Nº 81, en el kilómetro 1.204, a la altura del acceso a la localidad de Boedo. Allí, personal de la Sección Vial “Formosa”, dependiente del Escuadrón 15 “Bajo Paraguay”, realizaba controles de rutina.

Durante la inspección de un transporte público de pasajeros que se dirigía hacia Las Lomitas, los uniformados detectaron un bolso de mano sin un dueño que lo reclamara, ubicado en los asientos Nº 41 y 42.



Ante la falta de un propietario, y en presencia de testigos, los gendarmes procedieron a revisar el equipaje. En su interior, encontraron tres paquetes transparentes que contenían un total de 1 kilo y 191 gramos de cogollos de marihuana.



Este tipo de controles en las rutas nacionales es fundamental para interceptar el transporte de estupefacientes y desarticular las redes de distribución.



En ambos casos, la Fiscalía Federal Nº 1 de Formosa tomó intervención y ordenó el secuestro de la totalidad de la droga incautada, reafirmando el compromiso de las autoridades judiciales y de seguridad en la lucha frontal contra el narcotráfico en la región.