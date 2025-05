Gendarmería Nacional Argentina decomisó millonario cargamento de mercadería ilegal

En un operativo desarrollado durante la madrugada de este miércoles, efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina incautaron una importante cantidad de mercadería de origen extranjero sin aval aduanero. El procedimiento fue llevado a cabo por personal de la Sección «Puerto Velaz», dependiente del Escuadrón 15 «Bajo Paraguay», como parte de los controles de rutina que se realizan en la región para prevenir delitos vinculados al contrabando y el comercio ilegal.

Durante la inspección de un transporte de paquetería que circulaba por la zona, los gendarmes identificaron cinco encomiendas sospechosas. Al proceder a su apertura, descubrieron que contenían 270 cigarrillos electrónicos, 1.676 cajas de fármacos, mayoritariamente anabólicos esteroides, y tres remeras deportivas.

La mercadería incautada fue inmediatamente catalogada dentro de los rubros de productos farmacéuticos y electrónica, sectores sensibles tanto desde el punto de vista sanitario como económico. Según la evaluación realizada por las autoridades, el valor estimado del conjunto asciende a $114.110.000, una cifra que pone de manifiesto la magnitud del intento de ingreso ilegal al país.

La Gendarmería Nacional informó que estos operativos se enmarcan dentro de las acciones que establece la Ley 22.415 del Código Aduanero, que regula el tráfico de mercaderías en el territorio nacional y contempla penas para quienes infrinjan las normativas vigentes.

El contrabando como

amenaza a la salud

y la economía

Fuentes oficiales advirtieron sobre los riesgos que representa el ingreso clandestino de productos farmacéuticos, especialmente esteroides anabólicos, que suelen utilizarse en contextos deportivos sin prescripción médica y fuera de control sanitario. La venta libre y no autorizada de este tipo de sustancias puede derivar en serias consecuencias para la salud de los consumidores, además de atentar contra el mercado formal de medicamentos en la Argentina.

Asimismo, los cigarrillos electrónicos se encuentran bajo regulación específica debido a sus componentes y los posibles efectos sobre la salud pública. Su ingreso y comercialización no autorizados representa un problema creciente en el país, especialmente en contextos donde el control sobre estos dispositivos todavía es limitado.

En tanto, si bien las tres remeras deportivas no representan un volumen significativo, fueron igualmente secuestradas al formar parte de un mismo paquete de mercadería sin documentación legal.

Fuerte presencia de

Gendarmería en

puntos estratégicos

El operativo llevado a cabo por el Escuadrón 15 responde a una política sostenida de la Gendarmería Nacional, que viene intensificando su presencia en zonas estratégicas del norte del país, especialmente en puntos fronterizos y vías de transporte clave. El objetivo es detectar y neutralizar redes de contrabando, muchas de las cuales aprovechan la informalidad en el transporte de encomiendas para introducir mercadería ilegal.

Desde la fuerza federal remarcaron que este tipo de controles no solo busca proteger la economía formal y la industria nacional, sino también prevenir delitos conexos como el narcotráfico, la falsificación de productos, y la comercialización de sustancias sin autorización sanitaria.

Intervención judicial

Tras el secuestro de los productos, se dio intervención al Juzgado Federal correspondiente, que ahora deberá investigar el origen de la mercadería, los posibles responsables del envío y si se trata de una operación aislada o parte de una red más amplia de contrabando.

Hasta el momento no se informó sobre personas detenidas, aunque se señaló que la investigación continúa en curso y que no se descarta la realización de nuevos allanamientos o procedimientos vinculados.