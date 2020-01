Gendarmería realizó millonario secuestro de mercadería ilegal

Compartir

Linkedin Print

Personal de Gendarmería Nacional, dependiente del Escuadrón 15 «Bajo Paraguay», en un control de rutina realizado sobre la Ruta Nacional 11, decomisó un transporte que llevaba gran cantidad de bultos de importante tamaño, en total 53, que no contaban con documentación por lo que se procedió a su apertura, tratándose de mercadería ilegal, del sector indumentaria como también juguetería, valuada en casi 5 millones de pesos que quedaron incautadas.

En ese marco el Comandante Principal Enzo Duarte, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló del procedimiento, el más importante en lo que va del año teniendo en cuenta la cantidad de bultos y la calidad de lo decomisado.

«El Escuadrón 15 Bajo Paraguay en un trabajo en conjunto entre la sección vial y también la sección Tatané que está sobre la Ruta Nacional 11 hizo un trabajo de coordinación y prevención vial, de esta manera se detectó que una empresa de transporte no contaba con las documentaciones de la parte física de toda la paquetería que llevaban, detectaron 53 bultos de diferentes tamaños, eran considerables y se transportaba todo el rubro tienda, zapatería. Fue un secuestro bastante importante y millonario en el sentido del trabajo del escuadrón», comenzó explicando.

«Los gendarmes actuantes se comunicaron con el juzgado, pero fundamentalmente con la autoridad de aplicación que este caso la AFIP-Aduana por la mercadería en plaza y se procedió a la apertura de estas diferentes encomiendas que tenían una infracción, no tenían ni un solo papel que avale ya que era de procedencia extranjera y se transportaba sin ningún tipo de documentación», acotó.

Asimismo dijo que la mercadería tenía como destino distintas provincias del país. «Todo salía de Formosa capital para CABA y otras provincias, había diferentes destinatarios, también diferentes remitentes por eso no podemos englobar en una prevención sumaria la formación de una causa judicial, entonces por cada bulto se hizo una actuación aduanera pero en la suma general, en un solo vehículo se contabilizaron casi los 5 millones de pesos, la mayor cantidad era casi de 4.800.000 pesos que eran del rubro tienda y el resto en rubros juguetes, todo quedó a disposición de la Aduana en Formosa», explicó.

Asimismo aseguró que «se trabaja mucho y una de las tareas habituales que tiene el personal es controlar todos los transportes que realizan a través de bultos, encomiendas, paquetería, generalmente son los mínimos, la mayoría envía su bulto en forma legal, en forma lícita pero también entre eso tenemos un trabajo que es controlar. También en los primeros días del año se detectó en Clorinda una encomienda que llevaba casi 7 kilos de marihuana, mediante el can antinarcótico en el control de Fermín Rolón, se empezó a trabajar, se hizo una investigación con el Juzgado Federal y la Fiscalía Federal, la investigación llevó a la detención de una persona que iba a recibir en Buenos Aires, esto se logró con el apoyo de las unidades de Buenos Aires en Puente La Noria donde se produjo la detención de un ciudadano masculino y también se hizo una llamamiento en Clorinda con la detención de una persona del sexo femenino».

De la misma forma dijo que los propietarios de las encomiendas las pueden reclamar una vez decomisadas, siempre y cuando cuenten con la documentación y abonen la multa correspondiente. «Una vez que todo es incautado se empieza a trabajar, se hace toda la parte de infracción aduanera y generalmente la persona que remite, que tiene los comprobantes con su nombre puede acercarse hasta Gendarmería y también a la Aduana a tratar de reclamar, a pagar la multa que corresponde y también se hace una investigación. Nosotros formalmente hacemos una formación de causa para ver el origen, la procedencia, si es una persona o varias que están cometiendo esta infracción que no descartamos que puedan infringir la ley y sea un tipo de delito por la cantidad de mercadería extranjera sin aval aduanero correspondiente, se da intervención al juzgado y para eso están las unidades investigativas».

Para finalizar dijo que este decomiso de mercadería y juguetes es el primero más importante en lo que va del año. «Fue el primer procedimiento grande por la cantidad y la calidad ya que se trata de 53 bultos de diferentes tamaños y por la calidad también porque el monto casi llega a los 5 millones de pesos, pero todas las unidades realizan estos controles y hay secuestros de manera diaria, hay incautaciones diarias, pero en importancia de calidad y cantidad esto es lo más importante. De igual forma todas las unidades están haciendo incautaciones de manera constante de diferentes tipos de delitos e infracciones», culminó destacando el trabajo del personal de Gendarmería Nacional.