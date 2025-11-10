Gendarmería secuestró en Formosa 23.530 atados de cigarrillos y una camioneta

Los operativos fueron realizados por efectivos de los Escuadrones 5 “Pirané” y 15 “Bajo Paraguay” en zonas adyacentes a la costa del río Bermejo y en controles sobre las rutas nacionales Nº 11 y 81.

La mercadería en infracción a la Ley 22.415 “Código Aduanero” fue valuada en 39.600.990 pesos argentinos.

En el primer operativo, personal del Escuadrón 5 “Pirané» llevaba a cabo controles sobre la Ruta Nacional N° 81, kilómetro 1.282 en el Paraje Corralito, cuando detuvo la marcha de un camión que transportaba arena. Durante la inspección, los gendarmes notaron cierto nerviosismo en el conductor ante el pedido de la documentación, lo que motivó una requisa más minuciosa en el tráiler. Escondía debajo de la arena, 50 cartones de cigarrillos equivalentes a 500 atados de origen extranjero dando un avaluó de 841.500 pesos argentinos.

Asimismo, efectivos de la misma Unidad, mientras realizaban recorridas por zonas próximas a la costa del río Bermejo altura de la Ruta Provincial Nº 9, hallaron ocultos entre la espesura del monte varias cajas de cigarrillos conteniendo otros 6000 atados, los cuales fueron valuados en 10.098.000 pesos. Posteriormente, personal de la Fuerza ejecutó un rastrillaje por la zona, lo que permitió identificar una camioneta abandonada presuntamente acondicionada (sin asientos en su interior) para ser utilizada en el traslado de la mercadería de contrabando. De consultas realizadas, se constató que registraba una “solicitud de incautación” en Morón, provincia de Buenos Aires.

Por otro lado, integrantes de la Sección “Puerto Velaz” dependiente del Escuadrón 15 “Bajo Paraguay”, desplegados sobre la Ruta Nacional N° 11 en la localidad de General Lucio V. Mansilla, inspeccionó un transporte de paquetería que tenía itinerario desde la ciudad de Formosa hacia Resistencia (Chaco). Al efectuar el control, los gendarmes detectaron una caja de madera cerrada con tornillos desde la cual emanaba un fuerte olor a tabaco.

Al llevar a cabo su apertura, los uniformados corroboraron otros 10.500 atados de cigarrillos sin el aval aduanero correspondiente, con un valor de 17.671.500 pesos.

Horas más tarde, en el mismo control vial, los funcionarios inspeccionaron otro camión de encomiendas pero que se dirigía hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mediante la utilización del scanner de la Fuerza por sobre la carga, los gendarmes detectaron ocultos en nueve bultos con 6.530 atados de cigarrillos de contrabando. La mercadería alcanzó un avaluó de 10.989.990 pesos.

En los cuatro operativos intervino el Juzgado Federal Nº 1 y la Fiscalía Federal Nº 1 y 2 de Formosa en forma conjunta con personal de ARCA delegación Formosa. Orientando el decomiso total de toda la mercadería hallada.