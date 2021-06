Gendarmes impidieron el paso hacia el Paraguay de repuestos para motocicleta

Compartir

CLORINDA (Corresponsal).- El procedimiento se efectuó en la tarde del jueves, cuando una patrulla de gendarmes que realiza actividades de control y prevención en la barrera de contención hídrica, al recorrer por el barrio denominado “el Bolsón Grande”, en proximidad de un paso no habilitado detienen la marcha de un vehículo particular, identificando al conductor y al efectuar la verificación del rodado se constató que en el baúl transportaba cien cajas conteniendo en su interior dos unidades cada una, de válvulas para motocicletas de origen nacional, sin contar con la documentación respaldatoria que avale su legal transporte.

Al encontrarse en un paso no habilitado y por tratarse de repuestos de origen y procedencia nacional y no poseer la documentación correspondiente, evidencia intenciones de traspasar el limite internacional hacia territorio paraguayo, motivo por el cual se procedió al secuestro y puesto a disposición de la AFIP-DGA, delegación Clorinda, por infracción a la ley 22.415, con un avalúo de $ 70.000. El ciudadano fue notificado por infracción al DNU 297/20 y art. 205 del CPA.

