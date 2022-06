General Belgrano festejó ayer el 59º aniversario de su fundación

Compartir

Ayer, además de celebrarse del Día de la Bandera, la localidad de Villa General Belgrano festejó su 59º aniversario.

El acto que incluyó un desfile cívico que se realizó en la plaza central de la localidad y estuvo encabezado por el vicegobernador Eber Wilson Solís, quien fue acompañado por el intendente Aldo Minetti, concejales, autoridades locales, los jefes comunales de Villa General Güemes, Julián Bordón, y de Misión Tacaaglé, José Ravano, docentes, alumnos y la comunidad en general.

Al tomar la palabra, el intendente Minetti expresó su alegría por el reencuentro con la comunidad “para celebrar un año más de vida institucional y el Día de la Bandera”.

Recordó al General Manuel Belgrano, realzando que “la bandera ha sido creada por él”, recordando otros logros trascendentes como “la creación de la Primera Junta de Gobierno y el Éxodo Jujeño”.

Además, afirmó que tuvo “ideales adelantados”, mencionando el derecho de las mujeres, la distribución de la tierra dando prioridad a los trabajadores que vivían en el campo y quitársela a los grandes terratenientes que no trabajaban y la educación pública y obligatoria.

De ese modo, manifestó que esa línea de pensamiento del prócer, fue la razón por la que “se le dio poca importancia en la enseñanza de la historia”, aseverando que “esas ideas atentaban contra los poderes establecidos y afectaban el beneficio personal de quienes monopolizaban el poder económico”, lamentando en ese sentido que “ellos fueran quienes escribieron la historia que nos enseñaron”.

Siguiendo ese punto, consideró que “es necesario que conozcamos la historia real”, sosteniendo que “olvidarla permite que algunos pocos dirijan y decida sobre nuestro futuro y que la oligarquía mueva los hilos del poder para que las riquezas del país se limiten a beneficiar a los mismos de siempre”.

“Armas mediáticas”

Asimismo, aseguró que “cuando aparece un Gobierno que busca el bienestar de los más necesitados es atacado y tildado con los más bajos apelativos, cambiando las armas de fuego de ayer por las armas mediáticas de hoy”.

“La derecha nacional usa como herramienta los medios e intenta desestabilizar a un Gobierno que busca por todos los medios solucionar los problemas del país”, advirtió al hacer referencia al actual Gobierno Nacional, a la vez que los criticó porque “como creadores de la grieta no les importa que cuando a un Estado le va mal; es el pueblo quien sufre”.

En contexto, recordó que esta situación “ya ocurrió con el ataque hacia el gobernador Gildo Insfrán, quien a pesar de haber tenido los mayores logros en la lucha de pandemia, de haber multiplicado las obras y beneficios a la población, es demonizado por los medios nacionales hegemónicos, porque no soportan que sea reconocido por el pueblo con una amplia mayoría, elección tras elección”.

Por ello, afirmó que “la oligarquía nunca fue popular, y por lo tanto no le sirve a la democracia, por eso necesitan demonizar al que trabaja y engañar al pueblo con mentiras”.

“Hacer Patria”

“Hoy celebramos el Día de nuestra Bandera Nacional, que es un símbolo que representa nuestro sentir nacional y que debe traducirse en derecho y obligaciones”, dijo contundente.

Asimismo, señaló que “los niños que hoy han prometido lealtad a la Bandera Nacional, deben saber que eso implica buscar lo mejor para la Nación, defenderla de ataques exteriores y de nosotros mismos”.

“Hacer la Patria consiste en realizar ciertos comportamientos como ciudadanos, como dejar de lado intereses particulares para darle preponderancia al interés general y eso se hace todos los días en las acciones cotidianas”, sostuvo el jefe comunal.

Antes de finalizar, aseveró que desde el inició de su gestión, se trabaja asiduamente para que “Belgrano llegue al punto que se merece, como punto hidráulico del centro formoseño”, asegurando que “año a año hemos incorporado beneficio para la población”.

En ese orden, reprochó el “abandono del Gobierno Nacional del expresidente Mauricio Macri”, afirmando que “trabajamos con el apoyo exclusivo del Gobierno de Formosa, que nos dio todas las herramientas necesarias para crecer y nunca nos detuvimos”, cerró.

Crecimiento

y avances

En ese marco, el presidente del Concejo Deliberante, el doctor Damián Minetti, reafirmó que “este aniversario nos encuentra con una localidad pujante, que crece y avanza cada día de la mano del gobernador Insfrán”.

Agradecido por el acompañamiento y apoyo permanente del primer mandatario, sostuvo que “él siempre piensa en el progreso del pueblo de su gente”.

También, se refirió a las importantes obras que beneficiarán a la comunidad, detallando que “se procederá a la pavimentación de la Ruta Provincial N° 23 y a la construcción de 80 viviendas”.

Por otra parte, una de las pobladoras, Zulema Sánchez, contó que llegó al pueblo junto a sus padres cuando tenía un año, realizó toda su vida ahí y hoy dando el ejemplo a sus hijos está terminando la escuela primaria en la EPEP N°405, mostrándose agradecida por esta oportunidad de continuar sus estudios y por el apoyo de los docentes y directivos.

Al concluir, puso en valor la posibilidad de “compartir esta hermosa fiesta del pueblo, después de dos años de pandemia”.

Seguido de las palabras de las autoridades, se realizó el tradicional desfile cívico, con la participación de los alumnos de los niveles primario y secundario, y pobladores a caballo portando la bandera argentina.

