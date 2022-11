George Russell ganó el GP de San Pablo y logró su primera victoria en la Fórmula 1

Compartir

Linkedin Print

El piloto británico partió desde el primer lugar en el circuito de Interlagos y le devolvió la alegría a Mercedes que volvió al triunfo luego de 22 carreras. Lewis Hamilton completó el 1-2 para el team germano. Tercero fue Carlos Sainz, con Ferrari.

El piloto británico George Russell (Mercedes) logró su primera victoria en la Fórmula 1 luego de ganar un emocionante Gran Premio de San Pablo (Brasil), el penúltimo del Mundial, que se disputó en el circuito de Interlagos. El inglés le dio el primer triunfo en la temporada a la escudería alemana que este año se vio superada por Red Bull.

En los primeros metros Daniel Ricciardo (McLaren) lo tocó a Kevin Magnussen (Haas), quien se despistó, golpeó contra las defensas y cuando rebotó le pegó al propio Ricciardo. La carrera fue neutralizada para retirar los autos chocados y los pilotos no tuvieron consecuencias.

En el reinicio de la carrera hubo más incidentes ya que Max Verstappen (Red Bull) se le puso a la par a Lewis Hamilton (Mercedes) y ambos se tocaron en la primera curva, la “S de Senna”. Ambos perdieron terreno. Luego Lando Norris (McLaren) lo tocó a Charles Leclerc (Ferrari), quien golpeó contra las defensas, pero pudo seguir en la competencia. Tanto Verstappen como Norris fueron penalizados con cinco segundos por ser considerados responsables de sendos incidentes.

Luego de la parada de Russell en los boxes, su compañero Hamilton tomó la punta y cuando el séptuple campeón mundial cumplió con su detención, George recuperó el mando de la competencia.

Aunque Hamilton quedó tercero y debió acelerar para acercarse a Sergio “Checo” Pérez (Red Bull) que quedó como escolta. En el giro 45 el inglés peleó con el mexicano al que superó tras aplicar el DRS. Cuatro giros más tarde Hamilton hizo su segunda detención y volvió tercero a la pista detrás de Carlos Sainz.

A falta de 20 giros las diferencias desaparecieron ya que se aplicó el auto de seguridad virtual debido a que se detuvo el McLaren de Norris por supuestas fallas en el motor. Pero las autoridades decidieron el ingreso del auto de seguridad porque los auxiliares de pista tardaron en retirar el coche de Norris.

En el relanzamiento Russell pudo mantener el liderazgo a pesar de aguantar los embates de su compañero de equipo, Hamilton, quien tuvo gomas más nuevas. En tanto que Sainz buscó superarlo a Checo Pérez y lo consiguió. El español quedó tercero y luego se encontraron en pista Pérez y Leclerc, los dos que pelean por el subcampeonato.

Charles logró superarlo a Checo y las dos Ferrari quedaron detrás de los Mercedes. En tanto que Checo Pérez debió defenderse de Fernando Alonso (Alpine) y ambos brindaron una entretenida lucha.

En el final Russell logró mantener las diferencias a pesar de los intentos de Hamilton por acercarse y el joven de 24 años logró su debut triunfal en la Máxima luego de 82 Grandes Premios.

“Muchas gracias a Mercedes por ser un tobogán de emociones y permitirme llegar a este triunfo”, contó Russell luego de su gran triunfo en la pista paulista. Se me vienen todas las memorias sobre las épocas del karting cuando me acompañaron mis padres”, agregó el británico.

Compartir

Linkedin Print