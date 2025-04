Georgieva consideró «razonable» que el FMI dé al país un primer desembolso por u$s 8 mil millones

La directora general del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, consideró que es «razonable» darle a la Argentina un primer desembolso por 8 mil millones de dólares del préstamo acordado. «Se lo han ganado», aseguró en una entrevista, luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, se refiriera a un pedido en ese sentido para el primer pago.

«Es una petición razonable. Se la han ganado dado su desempeño», dijo Georgieva durante un reportaje brindado a la agencia internacional Reuters.

Georgieva dijo también que espera concluir las negociaciones del nuevo programa con Argentina antes de las reuniones de primavera del FMI de abril.

La cifra de 8 mil millones de dólares corresponde al 40% del total del préstamo acordado, 20 mil millones de dólares, y está en línea con lo que esperaba el Gobierno como un primer desembolso.

El ministro de Economía Luis Caputo había ratificado el domingo que el préstamo que llegará desde el FMI será de 20 mil millones de dólares, en tanto que dijo que se negociaba de cuánto será el primer desembolso, una cifra que desde Casa Rosada esperaban que fuese alta.

En declaraciones a LN+, el ministro dijo que esperan que el board del organismo multilateral de crédito apruebe el préstamo de 20 mil millones de dólares, pero aclaró que también es importante «cómo se desembolsa». «Es parte de la negociación que estamos terminando ahora», confirmó.

«La primera cuota del desembolso es importante porque el BCRA esta muy descapitalizado», había explicado el funcionario y reconoció que no hay precedente de que el Fondo «haga un desembolso inicial muy alto», como pretenden desde Casa Rosada para el caso argentino.

«En general hacen del 20, 30, 40% (del total). Hemos pedido más porque en un acuerdo tradicional lo que el Fondo hace es ir haciendo desembolsos parciales a cambio de cumplimiento de metas fiscales y monetarias. Cosa que en el caso nuestro ya lo hicimos», indicó Caputo sobre las medidas aplicadas por el Gobierno.

En ese sentido, Caputo afirmó: «Sería más lógico que ya que hemos hecho todos estos ajustes el desembolso inicial sea más alto».

Las palabras positivas de Georgieva llegan luego de días de tensión en la cotización del dólar paralelo y fuertes ventas por parte del Banco Central.

Este lunes el dólar blue subió 25 pesos hasta tocar los $1325. En tanto, el Banco Central cerró el mes con otra fuerte venta de divisas, US$ 143 millones, y concluyó marzo con un saldo negativo de US$ 1.156 millones.