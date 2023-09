Georgina Barbarossa se mostró antes y después de una operación programada

Este jueves 31, Georgina Barbarossa debía someterse a una intervención quirúrgica en la rodilla. Un rato antes de ingresar al quirófano, la conductora le mostró a sus seguidores de Instagram cómo se estaba preparando para este momento tan particular para su salud.

“Bueno, ¿qué tal? Ya me pongo la cofia monstruo… ¡me voy a operar!”, dijo Georgina entre risas y desdramatizando la situación, mientras se terminaba de poner a punto de acuerdo al protocolo del hospital al tiempo en que miraba a la cámara que la estaba captando. Tan solo dos horas más tarde, subió a su perfil otra Instagram Story en la que se la veía en una camilla y saludando con un gesto mientras la llevaban a reposar a su habitación.

“Salió todo bien, ya en la habitación. Gracias por todos los mensajes”, agregó en texto sobre las imágenes junto con un corazón rojo, para llevar tranquilidad a sus seres queridos luego de la operación.

Por la operación, Barbarossa debe tomarse al menos un mes de licencia algo que obliga a las autoridades de Telefe a buscarle reemplazantes en los dos programas que conduce en la emisora: A la Barbarossa y La Peña de Morfi. El magazine matutino no fue un problema para los decisores del canal, ya que cada vez que la actriz tuvo algún inconveniente, su lugar fue ocupado por Roberto Funes Ugarte. En el caso del ciclo musical que se emite los domingos, en cambio, la situación fue más complicada.

Cabe recordar que el programa creado por Gerardo Rozín, quien lo condujo durante años junto a Jésica Cirio, tras la partida del productor quedó en manos de Jey Mammón. Sin embargo, luego de que saliera a la luz la denuncia por abuso sexual que Lucas Benvenutto había presentado contra el humorista a fines del 2020 y que la Justicia decidió desestimar por considerarla prescripta, las autoridades de Paramount Global decidieron apartarlo de su pantalla. Y, tras barajar varios nombres, optaron por pedirle a Barbarossa que tomara su lugar.

Esta semana, Cirio estuvo presente en un evento solidario a favor de la prevención del cáncer, denominado X la vida, y allí fue interceptada por las cámaras de Socios del Espectáculo (El Trece). Y se sorprendió al aire cuando Mariana Brey le preguntó por la versión de que Diego Leuco podría convertirse en su nuevo compañero de programa. “No sé aún nada, me estás dando vos la información”, dijo.

Sin embargo y pese a la férrea insistencia del equipo que comandan Adrián Pallares y Rodrigo Lussich en El Trece, Jésica se hizo la desentendida sobre el tema. “Realmente no sé quién será porque se hablaron de tantos nombres… Se hablaron de muchos nombres que capaz ahora tengo un mensaje y me lo confirman”, dijo mientras se despedía del móvil. Un rato más tarde, sin embargo, llegó el comunicado oficial del canal en el que se confirmaba que el ex conductor de Telenoche desembarcaría en el emblemático ciclo para acompañar a Cirio desde el próximo domingo. A la vez se adelantaba que, en esta próxima emisión, el programa contará con invitados como Los Palmeras, Callejero Fino, Jorge Rojas, Los de Imaguaré y Miguel Conejito Alejandro.

Cabe recordar que, después de despedirse del noticiero del canal de Constitución, el hijo de Alfredo Leuco se abocó a Antes que nadie, su programa de streaming emitido por Luzu TV, y a Diego a la tarde, su ciclo de Radio Mitre. Y que, en su momento, había explicado que su intención era dejar el periodismo político para dedicarse a su productora y al entretenimiento.

