Gerard Shneider afirmó que no hubo anegamientos en la zona del Circuito Cinco

El coordinador del área operativa del Centro Cívico Municipal N°1, Gerard Schneider, en contacto con el Grupo de Medios TVO habló acerca de los trabajos que llevaron adelante en la zona del Circuito Cinco a propósito de las lluvias caídas durante la mañana de ayer.

Schneider comenzó diciendo: “las cuadrillas han podido trabajar muy bien en horas de la mañana porque no estaba lloviendo, ya había pasado la lluvia de la madrugada, hasta las 8 se había registrado 8 MM, algo que no era grave, es por ello que se pudo trabajar tranquilamente”.

Y acotó “hasta las 8 de la mañana no hubo anegamientos, estuvimos trabajando en los drenajes principales, pero corremos el riesgo de que ocurran porque si sigue lloviendo cuando comienza a superar los 50 MM se comienza a en las zanjas y todo el sistema de drenaje empieza a querer desbordar y es por ello que tenemos que resolver para que en el menor tiempo posible escurra el agua caída”.

La zona más afectada es el barrio Eva Perón y se produce anegamientos cuando llueve mucho, estamos en problemas y transitoriamente no es que tarda varios días en escurrir el agua”.