Gerardo Morales disertó en el Foro de Llao Llao

El gobernador de Jujuy y presidente de la UCR, Gerardo Morales se presentó este miércoles 19 de abril en el Foro de Llao Llao. Durante su intervención Morales destacó:

“Quiero en principio plantear que tengo la convicción de que la única fuerza política en condiciones de gobernar la República Argentina es Juntos por el Cambio, no hay otra alternativa, desde ese lugar quiero llevar tranquilidad, soy muy optimista, hay situaciones que se van a resolver , van a transcurrir las Paso y vamos a estar más unidos que nunca”

“Venimos trabajando muy bien el programa de gobierno, a diferencia de 2015 lo tenemos casi listo, la semana que viene tenemos un encuentro con nuestros economistas, tenemos una línea similar queremos llegar lo más ajustados posible.

Somos conscientes de la situación que atraviesa el país y de los cambios y transformaciones que debemos poner en marcha”.

En el corto plazo la concepción es restablecer el orden: orden en la economía, en las cuentas públicas, hay que ordenar de inmediato, tenemos programa monetario, financiero, hay allí un camino, y allí están las medidas más impactantes que hay que tomar. Sabemos que el año que viene va a ser complejo, pero no tenemos miedo frente a esta amenaza de que si no gobierna el Frente de Todos van a tomar las calles y las van a regar de sangre”

“Yo ordené Jujuy sin derramar una gota de sangre, no hay cortes de ruta, terminé con el estado paralelo, la corrupción está presa y lo hicimos con la ley y la constitución. No nos asustan las amenazas, estamos dispuestos a realizar los cambios que se requieren, sabemos que en términos macro vamos a tener que tomar medidas duras, que vamos a implementar en lo inmediato”.

“Luego está el mediano y largo plazo, allí vamos a tomar medidas que tienen que ver con un programa productivista de desarrollo, en las crisis del 85, 98, de mediados del 90, en la del 2001, en la de 2008, en la de 2016 han tenido programas macroeconómicos pero no han ido acompañados de programas productivistas que pongan en marcha la economía”.

“Por eso en el corto plazo hay que implementar un programa macro, que tenemos definido, no tenemos miedo a cómo nos dejen la situación, y de la mano d esas medidas vamos a hacer grandes cambios y ser disruptivos”

“Hay que ocuparse de las Pymes, bajar el costo laboral, la presión fiscal, lo que estoy haciendo en Jujuy, lo que está en marcha en Jujuy, donde además de restablecer el orden, avanzamos con el litio, con las energías renovables, con el turismo, de 2 meses de temporada alta hemos pasado a 11. Con la producción de litio hemos generado 19 mil puestos de trabajo directos e indirectos”.

“En ese eje de mediano y largo plazo hay cuestiones conceptuales que también debemos rediscutir: el concepto es recuperar la gran clase media argentina, lo que

pone en debate el fracaso de los planes sociales que no han resuelto el problema de la pobreza, lo único que resuelve el problema de la pobreza es el trabajo y para que haya trabajo tiene que haber producción”.

“En Jujuy hemos puesto en marcha un régimen de promoción de inversiones, donde reintegramos entre el 30 y el 60 % del impuesto a las ganancias, el sistema se hace cargo del 931, que es un tercio del costo laboral, además de cero de impuestos provinciales, y en algunos casos, en función del impacto en la mano de obra reintegramos entre un 5 y un 30 % del capital invertido”.

“Lo que veo en la provincia y en el país, es que Jujuy tiene una burguesía local bastante débil, necesitamos más inversores, que ganen, que generen trabajo y produzcan en la provincia de Jujuy. Ese es un camino que tiene que transitar la República Argentina en paralelo, mientras ordenamos lo que hay que ordenar para lo que viene. En un mundo que demanda alimentos, energía, minerales críticos para la transición energética, economía del conocimiento, biotecnología, Argentina tiene una gran potencia”.

“Hay que eliminar restricciones, hay medidas que tenemos que eliminar de inmediato, pero en el mediano y largo plazo veo otra Argentina, no solo va a ser la matriz del campo, donde el año que viene vamos a tener una cosecha mejor, pero va a ser también Vaca Muerta, con más crudo, con más gas, minerales críticos, Salta, Jujuy y Catamarca en 2025 es posible que estemos exportando 10 mil a 13 mil millones de dólares, luego va a venir el cobre, el hidrógeno verde. Hay un mundo que está demandando lo que Argentina tiene y hacia allí tenemos que ir”.

“Luego también es primordial abordar una importante reforma educativa, el bachiller y el comercial no alcanzan, tenemos que darnos ese debate: rediscutir el modelo educativo para la producción y el trabajo, como lo están haciendo Alemania y Francia, es algo que debemos debatir”.