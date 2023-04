Gerardo Morales: “Estamos decididos a hacernos cargo de lo que viene y de lo que nos dejen”

El gobernador de Jujuy y candidato a presidente de la UCR, Gerardo Morales cerró este viernes 21 de abril su visita a la provincia de Misiones en la localidad de Puerto Iguazú.

Durante la jornada, el presidente del radicalismo recorrió las localidades de Posadas, El Dorado y Puerto Iguazú, donde mantuvo encuentros con empresarios, militantes, vecinos y dirigentes, acompañado por Martín Arjol, candidato a gobernador de Misiones por Juntos por el Cambio.

En su recorrida y en diálogo con los medios locales Morales expresó:

“Hoy nos enteramos de la decisión del presidente Fernández de no ser candidato: Chocolate por la noticia ¿qué iba a hacer, seguir hundiendo a la República Argentina?”

“La verdad es que hubiera sido una irresponsabilidad que el Presidente hubiera tomado la decisión de continuar gobernando este país que está llevando a la ruina”.

“El legado del Presidente es más atraso, más pobreza, más inflación, más endeudamiento, más caos, falta de liderazgo, falta de carácter para la toma de decisiones y para ordenar su fuerza política. Esto es lo que nos están dejando a los argentinos”.

“El gobierno se tiene que dedicar a resolver los graves problemas del país. El Frente de Todos no tiene espacio para estar especulando, le toca gobernar”.

“Tenemos una inflación de 7.7%, que no apunta a estar más baja el próximo mes, esta es la situación que agobia al pueblo argentino, que genera bronca, mucha incertidumbre, eso es lo que pasa cuando se ve al Frente de Todos especulando con quién va a ser o no el candidato, cuando lo primero que tienen que hacer es ordenar la economía”.

“Yo creo que no tienen plan, la verdad que me preocupa mucho lo que viene y el reclamo es que se hagan cargo de la situación antes que de la especulación electoral”.

“Es muy malo lo que nos está pasando. Hay una gran responsabilidad, obviamente, del Presidente y de la fuerza política que gobierna, pero esto nos tiene que hacer reflexionar a nosotros como Juntos por el Cambio, insistir en tener el programa de gobierno lo más pronto posible, enfocarnos en realmente tener respuestas para cada problema que tiene el país, que son muchos”.

“Estamos decididos a hacernos cargo de lo que viene y de lo que nos dejen. Estamos trabajando en este sentido con responsabilidad. La única fuerza política en condiciones de gobernar la República Argentina sigue siendo Juntos por el Cambio”.

“Y en ese contexto, hoy el 70% de los candidatos más competitivos en la República Argentina son radicales, y reitero mi vocación de ser presidente de la República Argentina, obviamente que a los del Interior nos cuesta remar más, empecé con un punto, luego tres puntos, ahora estoy en 6.6, viene remando el jujeñito, así que hay que seguir trabajando”.

“Estoy convencido que terminada esta fase, vamos a estar más unidos que nunca, y vamos a tener un gobierno nacional federal. Que mire al Interior, que recupere la cultura del esfuerzo y el trabajo, que es lo que nos ha hecho un gran país”

“La consigna es ordenar, lo hicimos en Jujuy, lo vamos a hacer en la República Argentina. En Jujuy no hay cortes, la corrupción está presa, y lo hemos hecho con la Constitución y la ley, sin derramar una gota de sangre”.

“Ordenar, recuperar la cultura del esfuerzo del trabajo nos va a permitir reconstruir la gran clase media argentina, los planes han fracasado, lo único que saca a los pobres de la pobreza es el trabajo”.

“Tenemos un gran país, un gran pueblo, vamos encaminados a ser otro país, frente a un mundo que demanda todo lo que la Argentina posee. Nuestra energía es nuestra unión. Fuerza Misiones, fuerza Juntos por el Cambio”.

Acompañaron a Morales, Daniel Galarza candidato a intendente de MonteCarlo por la UCR, Jorge Lacour, candidato a intendente de El Dorado por la UCR, Esteban Nöller, candidato a intendente de El Dorado por el PRO, Daniel González, candidato a intendente de El Dorado por la UCR. Rosi Kurtz candidata a diputada provincial, Miguel Núñezm candidato a diputado provincial, Sergio Maslovski, candidato a intendente de Jardín América, “Gringo” González, candidato a intendente de Puerto Piray, “Tito”

Barreto, candidato a intendente de Santiago de Liniers y Natalia Dörper, candidata a vicegobernadora de Misiones.