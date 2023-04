Gerardo Morales: «La creadora del engendro del Frente de Todos es Cristina Kirchner»

El gobernador de Jujuy y precandidato a presidente por la UCR. Gerardo . Ante más de 1500 jóvenes, de toda la Ciudad de Buenos Aires, Morales expresó:

“Es un gusto compartir este espacio, que es un espacio de construcción que viene hace bastante tiempo trabajando por un proyecto para gobernar la Ciudad de la mano de Martín, que yo estoy seguro que va a ser el nuevo jefe de gobierno. Un equipo que viene trabajando sistemáticamente con una gran capacidad de organización, que yo creo que eso es lo que le va a hacer muy bien a la Ciudad. Y además, desde el punto de vista del interés estratégico, político del radicalismo, hay que tomar esta cabeza de playa, de una vez por todas. Y eso obviamente nos va a dar mucha más fortaleza como radicalismo nacional. Así que hay que tomarlo o tomarlo, cabeza de playa o colina, lo que sea, pero hay que tomarlo”.

“Sé que es el desafío que está en marcha y se va a concretar, y les hablo por todo el radicalismo del país, todos tenemos muchas expectativas de que acá podamos generar en el marco de Juntos por el Cambio, obviamente, y participando con otras fuerzas políticas, el liderazgo del radicalismo y particularmente de Martín”.

“Sé que son momentos difíciles y es difícil hablar con la gente. Estuvimos en la Matanza y está bastante dura la calle, ayer estaba bastante mejor en Avellaneda, la verdad que había mejor clima pero la gente está mal, está muy mal, tienen que partir un kilo de fideos para poder llevar a la casa. Así que me parece que sin perder de vista esa situación, hay que de todos modos hablar con la gente, explicarle muchas cosas, particularmente a los jóvenes, especialmente sobre lo que pasa, porque lamentablemente cuando pasan cosas como en estas dos semanas con la crisis cambiaria, eso desacredita no sólo al Frente de Todos, sino a toda la política”.

“Espero que las cosas se resuelvan medianamente para que podamos llegar a hablar con la gente, si no es imposible entrar. Es imposible dar razones muchas veces, pero tenemos que hacer el esfuerzo y tenemos que llegar puerta a puerta y hablar con ellos”.

“Lamento mucho que el Frente de Todos, que Cristina, que se pone a dar una clase magistral con una gran hipocresía, porque la creadora del engendro del Frente de Todos es Cristina. Y ella es la responsable, es la que pone y saca funcionarios, es la que tiene funcionarios en puntos claves desde el ANSES hasta en distintas áreas de gobierno, pero como habrán visto se pone en la tangente y mira desde afuera lo que es responsabilidad de ella, del Presidente, del Ministro de Economía, de Massa, y de todas las organizaciones, de todo ese rejunte que terminó siendo el Frente de Todos, que lo que hace es pelearse y no ocuparse de los problemas de la gente”.

“Así que me parece que teniendo en claro eso, también me llamó la atención que busquen la polarización justamente con el otro extremo. No sé si quedó claro qué es lo que pienso yo de Milei, , a mí me aconsejan no hablar de Milei, pero a mí me parece que hay que hablar y hablo: hay que correr el velo y hay que hablar con los chicos, con los jóvenes”.

“También muchos medios de comunicación te preguntan qué medidas duras vas a tomar para seguir sacudiendo a la gente ¿es una competencia para ver cómo sufre más el pueblo argentino?”.

“Porque nosotros,sin perjuicio del plan macro que vamos a poner en marcha, porque hay que ordenar la economía, las cuentas públicas, las vidas cotidianas de las personas, las calles, terminar con los cortes de ruta, como lo hicimos en Jujuy sin derramar una gota de sangre, para los que ahora están queriendo meterle miedo a la sociedad argentina con eso de que vamos a llegar y que van a estar las calles llenas, y que va a correr sangre, no derramamos una gota de sangre para ordenar la provincia”.

“El eje del orden es una de las bases fundamentales que nos van a guiar, pero además de ordenar las cuentas públicas, hay que hablarles de esperanza a los jóvenes, a los chicos hay que hablarles de esperanza, porque este no es un país que se cierra el año que viene, es un país que va a empezar a transformarse el año que viene y que va a empezar a darse vuelta el año que viene”.

“Es un país en un mundo que está demandando todo lo que tiene la República Argentina que va a ser una gran potencia en el mundo”.

“En este mundo que está luchando para combatir el cambio climático, ahí está la

República Argentina. En este mundo que demanda alimentos, ahí está nuestro país, con el campo como uno de los pilares de la matriz productiva y económica para el pueblo argentino. Pero es un mundo que además demanda energía. El año que viene ya vamos a estar exportando más crudo, 6.500 millones de dólares más ya en 2024. El año que viene, en el segundo semestre, vamos a empezar a exportar gas, que estamos produciendo en Vaca Muerta. Vaca Muerta en los 25, 30 años que dure la transición energética, va a ser otro pilar de la nueva matriz productiva que se está generando en

la República Argentina, y que nos va a permitir ingresar dólares”.

“En los próximos seis años, con Vaca Muerta, vamos a resolver el déficit energético y vamos a tener ingresos en energía, en gas y en crudo. Cuando esté la planta de

licuefacción en Bahía Blanca vamos a empezar a exportar 10 mil millones de dólares Van a venir antes tres barcos que van a licuar gas. A mediados del año que viene, en el 2025, ya vamos a empezar a exportar 5 mil millones de dólares en gas. Vamos a empezar a exportar litio. El año que viene, 4 mil millones de dólares, sólo Jujuy. Salta, Catamarca se van a sumar en 2025, y vamos a exportar 12 mil millones de dólares”.

“En minerales críticos para la transición energética como el litio y el cobre, la Argentina va a ser uno de los países más potentes, más aún con esta decisión que acaba de tomar Chile. Primero Bolivia de estatizar toda la producción de litio, teniendo más litio que nosotros, producen 500 toneladas por año. Nosotros ya estamos produciendo

82.500 toneladas. Y Chile acaba de plantear un modelo estatizador para la producción del litio. Te invito a invertir, pero te quedás con el 49.5%. Yo manejo el restante: 50.5%. Vos ponés la plata y yo, Estado, tomo las decisiones”.

“Así que digo, mejor que sigan por ese camino porque vamos a recibir más flujo de inversiones en la República Argentina, es decir, nosotros estamos predestinados a ser el país que aporte el litio que va a necesitar la electromovilidad en Latinoamérica, que en los próximos 10 años va a ser un negocio de 35 mil millones de dólares y nosotros nos vamos a quedar con la mitad de ese negocio porque no sólo tenemos industria automotriz, tenemos litio y vamos a fabricar batería de litio, eso es lo que viene”.

“Y viene el hidrógeno verde también. Vamos a impulsar una ley para promover el hidrógeno verde como está haciendo el mundo. Biden le devuelve 3 dólares a cada empresa que produzca por cada kilogramos de hidrógeno verde producido le devuelve 3 dólares. Se puede producir en todo el mundo, pero en el mundo cuesta 9 dólares. En nuestra Patagonia, de Bahía Blanca hasta Tierra del Fuego, lo podemos producir en 3 dólares”.

“En 10 años, el mundo va a demandar 100 millones de toneladas de hidrógeno verde que reemplaza el gas, no sólo para la electromovilidad, reemplaza el gas. Sacás el gas de la misma cañería que tenemos, metés hidrógeno verde y funciona igual. Como saben el hidrógeno verde es producido por energía renovable. Así que con la capacidad de generación de energía eólica que tenemos de Bahía Blanca a Tierra del Fuego, Podemos en 10 años producir 15 millones de toneladas a 3 dólares el kilogramos. Podemos exportar 45 mil millones de dólares de hidrógeno verde. Eso es lo que viene para el país”.

“De esto hay que hablar con los chicos. Este es el país que viene. Un país que va a generar un gran desarrollo científico y tecnológico de la mano de la energía, de la mano de los minerales críticos para la transición energética, de la mano de la economía del conocimiento”.

“Hay que sacarle la pata de encima al mercado libre, a todos los unicornios que están no solo generando negocios acá, sino en el mundo y también del desarrollo biotecnológico. Por eso hay que apostar hoy más que nunca a la concepción ideológica del radicalismo. Educación pública, inversión en ciencia y tecnología, por lo menos el 1% del Producto Bruto que tenemos tiene que ser aportado por el Estado en ciencia y tecnología, para estar a la altura del desafío y la demanda que tiene el mundo, en un país, como digo, que tiene lo que el mundo necesita”.

“Esto es lo que viene para la Argentina en los próximos 5 años, 10 años, 15 años. Tendríamos que ser muy necios para irnos de acá , y pensar que el último que se vaya, cierre la puerta. Así que tampoco le vamos a permitir al Frente de Todos que nos hagan creer que la Argentina es un país inviable. Y de esto hay que hablar con los chicos”.

“Hay que entrar y hay que hablar con los chicos, especialmente los que están votando Milei, que levanta la bandera de la violencia, de la venganza, las peores motivaciones

de una persona cuando una persona está mal o cuando una sociedad colectivamente está mal levantan lo peor de las personas”.

“Nosotros tenemos que levantar lo mejor que es la esperanza, que es el desafío, las convicciones y la capacidad de lucha organizada y colectiva que tenemos como pueblo. Así que bueno, ahí está. Hay mucha confusión en los chicos, tenemos que ir puerta a puerta, hablar mucho con ellos, pero me parece que el desafío va por ahí”.

“Yo estoy seguro que vamos a gobernar, que va a gobernar Juntos por el Cambio.

Estamos luchando fuerte porque también a nivel nacional necesitamos que gobierne el radicalismo. El país se merece un presidente radical. La ciudad merece un jefe de gobierno radical. Así que bueno, a no bajar los brazos, Fuerza Martín va a ser un gran jefe de gobierno”.