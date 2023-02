Gerardo Morales: “La única fuerza política que está en condiciones de gobernar el país y reemplazar al Frente de Todos es Juntos por el Cambio”

El gobernador de Jujuy y presidente de la UCR Gerardo Morales dialogó este martes 14 de febrero con Jorge Fontevecchia por radio Perfil. Aquí lo más relevante de la entrevista.

JF. Cuidado con el radicalismo, ¿tiene que tener mucho cuidado el PRO que el radicalismo termine ganando la interna de JXC?

GM. En la Pampa se dio una interna entre la UCR y el PRO, habíamos planteado la posibilidad de un acuerdo , no se pudo llegar y fuimos a las elecciones que ganó Martín Berhongaray en un clima de unidad de todo el radicalismo.

“Martín es un candidato no marketinero, un hombre caminador, que recorre todo el tiempo su provincia, además de provenir de una familia tradicional en La Pampa, él tiene mérito propio, es un hombre que conoce cada pueblo, cada rincón, ha conformado un programa de gobierno para La Pampa, donde hace 40 años gobierna el justicialismo, así que el desafío de romper esa hegemonía es muy importante”.

Después de la elección lo visitó Maqueira en el comité y ya están trabajando UCR y PRO juntos para fortalecer JxC, pero es verdad que el radicalismo le da la impronta federal a JxC.

JF. Lo de La Pampa puede ser equivalente a lo que pasó con el PRO en 2015, cuando el triunfo en Córdoba dio inicio a un proceso de distintos triunfos ¿puede esto pasar ahora con el radicalismo?

GM. Puede ser, la mayor cantidad de candidatos emergentes, que provienen de trabajar hace tiempo en política, los está aportando el radicalismo en el espacio de JXC en todo el territorio nacional.

JF. Jaime Durán Barba dice que el PRO se puso viejo, que son los mismo candidatos, los mismos economistas de 2015, y el radicalismo presenta los nuevos a partir de Lousteau. Y

Lousteau dijo que usted sería el mejor candidato a presidente, ¿qué pasó con él que empezaron con una relación tirante y ahora es fan suyo?

GM: Con Martín venimos trabajando hace mucho, estamos juntando cabezas, uniendo al partido , trabajando muy bien con él que es nuestro candidato a jefe de gobierno de la Ciudad, yo creo que va a ser Jefe de Gobierno de la Ciudad , es una persona con carácter, con un gran equipo que ha diseñado un programa de gobierno, es la expresión de un sector del radicalismo con el que venimos trabajando juntos porque entendemos que la clave es la unidad de Juntos por el Cambio, y obviamente para eso tiene que haber unidad en la UCR, y lo venimos haciendo hace más de un año.

JF: ¿Qué pasó con Elisa Carrió que dice que se lanza como candidata a presidente?

GM: Me lo anticipó antes de lanzarse, me parece bien que lo haga, ella es jefa de la Coalición Cívica, y es cofundadora de JXC, tiene todos los méritos, bien por ella, estamos trabajando muy bien con los equipos técnicos muy conectados , también estamos muy conectados con los equipos de Larreta, con la Fundación Pensar. Hay muy buena energía este año, y el país se merece una fuerza política seria, que madure, que aprenda de lo buenos y lo malo que ocurrió en la gestión entre 2915 y 2019, y construir desde allí un programa, somos la única fuerza política que a esta altura tiene un programa de gobierno. La gestión de 2015, dicho por el propio Macri, no era un gobierno de coalición, la coalición estaba solo en el Congreso, y estoy convencido que el gobierno que se logre ahora tiene que ser de coalición para una situación nacional que requiere liderazgo, un presidente con carácter, que tenga experiencia y capacidad de gestión y gobierne en el marco de un colectivo.

-”La única fuerza política que está en condiciones de gobernar el país y reemplazar al Frente de Todos es Juntos por el Cambio, lo de Milei es un salto al vacío y está en la política argentina para felicidad del kirchnerismo porque es consciente que el quita votos a JxC, que en definitiva, hablando de castas como al él le gusta, es funcional a que gobierne la pero casta que es el kirchnerismo.

JF: Usted sostuvo que el próximo presidente tendrá que tener vocación de diálogo, teniendo en cuenta la posición menos dialoguista de los que llaman los halcones, Macri o Patricia Bullrich, ¿esto indica que usted cree que sería mejor que dentro del PRO el candidato emergente fuera Larreta?

GM: Tenemos mejor diálogo con Horacio sobre este tema. En nuestra opinión la coalición tiene que pararse en el centro y con vocación de diálogo, obviamente con liderazgo, con un presidente que tenga carácter. El que tenemos hoy parece que vive en otro país y además de no comandar, no toma decisiones para enderezar el rumbo de un barco que han hundido.

-“Creo que el gobierno que viene requiere diálogo porque la confrontación y el tironeo para profundizar la grieta no le ha servido al país, termina sacándolo de la agenda”.

-”Felipe González, cuando visitó el país y nos reunimos, me decía que los desafíos de las coaliciones en Europa siempre han sido no dejarse comandar por los extremos , tratar de buscar siempre el centro. Yo creo que ese es el proceso, aún para el FdT, que es una coalición que está explotada , en términos de la relación entre sus fuerzas internas”.

-”Por eso también ojo con los rejuntes , frente a los que planean lo de incorporar a Milei, no sirve un rejunte para llegar al gobierno porque explota a poco de andar. El desafío de las coaliciones es no dejarnos tironearnos por los extremos que lo que impiden es los consensos, las soluciones sensatas, las soluciones de mediano y largo plazo”.

-”Somos un país que necesita ya la ley de GNL para que el año que viene empiece la inversión de la planta de licuefacción en Bahía Blanca , por ese puerto vamos a exportar adicionalmente 10 mil millones de dólares en gas, necesitamos acuerdos para seguir con los ductos, necesitamos ley de movilidad eléctrica, eso requiere acuerdos, el negocio de la movilidad eléctrica para los próximos 10 años va a ser de 35 mil millones de dólares , y siendo uno de los tres países de latinoamérica con fuerte industria automotríz, junto a Brasil y a México, y teniendo litio , teniendo la posibilidad de fabricar baterías de litio, la Argentina se puede quedar con la mitad de ese negocio, estos son los temas que requieren grandes acuerdos y voluntad de diálogo.

JF: ¿Qué le pareció el uso de la palabra bomba en el comunicado de los economistas de JXC? Levy Yeyaty dijo que era imprudente

GM: Comparto con Eduardo, él es nuestro economista y tal vez el comunicado forma parte de esto que te digo. Debemos advertir que están dejando una situación bastante más compleja que en 2015, pero hay expresiones que hay que tener cuidado, porque con la consigna de cuanto peor mejor la que se perjudica es la gente, el que paga los platos rotos es el pueblo.