Gerardo Morales pidió a los formoseños que voten a la oposición y «luchen por su dignidad»

Ayer, visitó la ciudad de Formosa el gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales. Fue en el marco de brindar su apoyo a los candidatos de la oposición local e instó a los formoseños a que este 14 de noviembre luchen por su dignidad a través del voto. «Les pido que nos acompañen para que haya un cambio lo cual será muy saludable para la provincia», dijo.

Vale decir que el primer mandatario jujeño encabezó una conferencia de prensa en un escenario improvisado en un bar ubicado en calle Moreno y 25 de Mayo y estuvo acompañado por Luis Naidenoff, Fernando Carbajal, Gabriela Neme y Ricardo Buryaile.

«Es un gusto estar en Formosa, acompañar a Fernando Carbajal, Gaby Neme y a través de ellos a los candidatos y candidatas de las distintas listas y sublemas», comenzó diciendo al hacer uso de la palabra.

Seguidamente indicó que a partir del resultado de las PASO se dio esta unión que «me gusta mucho, porque es lo que hicimos en Jujuy donde tenemos 22 partidos políticos en un frente electoral donde estamos radicales, peronistas, PRO, socialismo, MID, etc, hemos generado una gran confluencia bajando un poquito nuestras banderas partidarias para levantar la de la provincia, y veo que eso están haciendo acá».

También felicitó a todos los que luchan por la «libertad» en Formosa y que «han estado en situaciones de opresión. Vine a darles mi entero apoyo».

«El Frente de

Todos está enfermo»

Seguidamente, fue muy criticó al Frente de Todos a nivel nacional dejando en claro que no tienen un «plan de gobierno» y por ello insistió en que debe ser derrotado «para que se den cuenta que la gente está mal».

En este marco, Morales vaticinó que «este 14 de noviembre vamos a ganar en Formosa. Esto es lo que se ve por eso muchos dirigentes de Juntos por el Cambio venimos a apoyar a Juntos por Formosa Libre que es una muy buena consigna».

Asimismo, agregó que recorrió muchas provincias como también lo hicieron varios dirigentes nacionales y «lo que percibimos es una gran ola de pensamientos de mucha gente que le quiere decir basta al Frente de Todos, y eso también se ve en Formosa».

«Como argentinos necesitamos que el Frente de Todos sea derrotado, para que se dé cuenta que la gente está mal, que no tienen un plan de gobierno, que hay una inflación que no pueden controlar», lanzó el Gobernador.

Y continuó: «al Frente de Todos le pasa lo que, a muchas personas, que nos enfermamos de lo peor, es decir, del espíritu, y cuando esto sucede uno está mal con la familia, con los amigos, con todo el mundo. Yo creo que el Frente de Todos está enfermo del espíritu y por eso estamos peleados entre todos, y vemos que hay luchas de facciones de poder, y no puede una fuerza política resolver los problemas de los argentinos cuando están así».

Expuso entonces que «cuando el presidente Alberto Fernández asumió hizo un primer compromiso que era de unión entre los argentinos, y lejos de eso lo que pasó es que se profundizó la grieta por acciones del propio gobierno y no solo eso, sino que generaron una grieta dentro de su mismo espacio».

«Cuando uno ve un Frente de Todos enfermo, una coalición de gobierno que tiene que gobernar el país que pierde energía en la lucha que tienen entre ellos mismos decimos lamentablemente lo que tiene que pasar el 14 de noviembre es que deben tener una derrota para que se den cuenta que tienen el compromiso de gobernar para el pueblo», expresó el primer mandatario jujeño.

Sentenció entonces: «el Frente de Todos va a perder la elección porque están gobernando mal».

2023

Al hablar de cara al 2023 enfatizó que «vamos a preparar un plan, mirar lo que hicimos bien y lo que hicimos mal, no cometer los mismos errores, ser serios y responsables porque si llegamos a gobernar en el 2023 no va a haber espacio para las equivocaciones, porque el pueblo no se merece que nos estemos equivocando permanentemente».

Mensaje a los formoseños

Al ser consultado por el mensaje que les deja a los formoseños dejó en claro que su visita tiene que ver con «reafirmar la democracia, plantear nuestras ideas y pedir un cambio, a Formosa le va a hacer muy bien que haya un cambio. Yo vengo a apoyar».

«Quiero pedirles a los formoseños lo que estamos pidiendo en todo el país, que luchen por su dignidad, que lo hagan con su voto. Pido que nos acompañen para que haya un cambio», insistió el mismo.

«Va a ser muy importante como señal para la República Argentina que en una provincia donde hay Ley de Lemas pierda el gobierno y gane otra alternativa. Eso será muy saludable para Formosa y el país», finalizó Morales.

