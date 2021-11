Gerardo Piñeiro agradeció a su equipo de trabajo y felicitó a los concejales electos

Compartir

Linkedin Print

El concejal Gerardo Piñeiro se expresó luego de los comicios legislativos del domingo y felicitó a los candidatos que fueron electos y brindó un cálido cariño y apoyo a aquellos que fueron por la reelección y no la lograron.

“Pasaron 5 días de las elecciones y el escrutinio definitivo ya definió quiénes serán los concejales que se incorporarán el 10 de diciembre al Concejo Deliberante de la ciudad. Quiero felicitar a Enzo Casadei, Diego Herrera y Marcelo Ocampo por haber alcanzado las bancas y decirles que continuaremos desde nuestro espacio opositor trabajando por la autonomía municipal, controlar al ejecutivo y lograr las ordenanzas que verdaderamente mejoren la calidad de vida de los vecinos”, expresó el edil.

También le dedicó unas palabras a Celeste Ruiz Diaz, Miguel Montoya y Fabián Olivera, que terminan mandato en el HCD. “Quiero decirles que fue un placer haber trabajado con ustedes desde el bloque de la UCR, juntos hicimos grandes proyectos y estuvimos al lado de cada formoseños en el peor momento de la pandemia”, valoró.

Además agradeció “al equipo de trabajo que me acompañó en la gesta de poner en movimiento el proceso de la Renovación, entendiendo que no hablamos solo de las personas, sino también de las formas de hacer y entender la política. A ellos, les agradezco infinitamente y de corazón”.

También le brindó su agradecimiento a su compañera de lista, “Mili” Maciel con quien realizó una fuerte campaña en la ciudad, dialogando día a día con los vecinos. “Le agradezco su desafío, empuje y gran protagonismo en esta campaña”, valoró.

Advirtió que pese a no haber logrado el objetivo propuesto de ingresar a la Legislatura provincial, “no queda todo ahí, esto recién comienza, nuestro compromiso y trabajo cesará con el cambio, cuando logremos un gobierno que nos incluya a todos, con igualdad de oportunidades a los formoseños que queremos y deseamos una Formosa mejor. Gracias a todos de corazón”.

Compartir

Linkedin Print