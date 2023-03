«Hoy nos sorprendimos todos», expresó el concejal Gerardo Piñeiro respecto a la firme actitud de la Diputada Gabriela Neme quien se puso de pie en medio de la Asamblea Legislativa y trató de mentiroso a Gildo Insfrán.

«Tenemos que decir las cosas como son, con todas las letras, (Gildo) Insfrán hace tiempo que vive en una realidad paralela al resto de los formoseños y su entorno lo blinda impidiendo que los representantes de la oposición hablemos en la Legislatura o en los Concejos Deliberantes, pero lo que no pudieron evitar que Gabriela Neme se exprese, y dicha actitud es muy valorable, clara y contundente», expresó Piñeiro.

«Fuerza Gaby, esa tiene que ser la actitud de quienes representamos al pueblo. Hacer saber a las mayorías oficialistas que podrán impedir que hablemos en el recinto, pero no podrán impedir que nos expresemos”, sostuvo el Edil al referirse en sus redes sociales a lo sucedido.

«Tenemos que ser claros, no dar lugar a confusiones, con todas las letras Gildo Insfrán miente, sus funcionarios mienten, y los intendentes mienten”. Sostuvo Piñeiro.

Asimismo, indicó que los funcionarios tienen que explicar qué hacen con la plata del pueblo, en que invierten y como la gastan.

«Desde el gobierno nos dicen que Formosa tiene superávit fiscal, pero en 38 años no invirtieron en hacer obras necesarias que garanticen agua potable a los pueblos del interior provincial. Estamos cansados del relato, el pueblo está cansado que les mientan”, concluyó.