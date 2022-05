Compartir

En contacto con el Grupo de Medios TVO, el concejal capitalino de la UCR Gerardo Piñeiro cuestionó el «Guadalupe Florece» y lamentó que no den soluciones reales a los vecinos. «Están haciendo puros cartelitos por todos lados y pintando edificios por el lado de afuera, pero nunca se pusieron a dar soluciones definitivas a la problemática real habitacional», lanzó.

«Los problemas puntuales de siempre continúan, el tema de las cloacas, de los desagües pluviales, el agua potable, son un panorama que se da en todo el barrio Guadalupe, el mal estado de los espacios comunes, de los parterres del medio, de los pasillos, escaleras, etc, el barrio Guadalupe es una demostración de que estamos lejos de lograr una ciudad inclusiva», comenzó diciendo el mismo.

Seguidamente habló de su pedido de informe para conocer la situación dominial de los vecinos de la zona ya que «nadie tiene título de propiedad». «Nosotros no hemos encontrado a absolutamente nadie con título, y eso que nos entrevistamos con 200 o 300 personas porque venimos trabajando en el lugar permanentemente, lo que queremos hacer es iniciar las acciones para titularización del Guadalupe para lo cual primero teníamos que hacer el reclamo administrativo lo que nos habilita para ir a la Justicia; ya hicimos la presentación, y el Estado tiene 30 días para contestarnos qué piensa hacer, cuáles son las políticas implementadas para la regularización dominial, después tenemos que ir al Estado nacional que es quien puso la plata y a partir de ahí podemos iniciar las acciones individuales de escrituración, pero la realidad es que no hemos encontrado a ningún vecino que si tenga el título de propiedad y si encontramos a muchos que cancelaron su cuota de recupero», expuso el edil.

Agregó que «todavía el Estado Nacional no le recibió la obra a las empresas, al Estado provincial, que le sigue cobrando a los vecinos».

Finalmente, el concejal Piñeiro indicó que con el Programa Guadalupe Florece «están haciendo puros cartelitos por todos lados y pintando edificios y fachadas por el lado de afuera, y nunca se pusieron a dar soluciones definitivas a la problemática real habitacional que tienen los vecinos».

