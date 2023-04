Gerardo Piñeiro: «El servicio de remises en Formosa es caro e ineficiente»

El pasado miércoles concejales aprobaron el aumento en la tarifa de remises. Los valores quedaron en $220 la ficha diurna y 240 pesos a la noche. El concejal Gerardo Piñeiro en contacto con el Grupo de Medios TVO habló al respecto y señaló que la estructura de las remiserias es de los años 90 y que el servicio de remises es caro e ineficiente.

Piñeiro comenzó diciendo: «la ficha diurna va a pasar a $220 y 240 pesos».

Consultado acerca de cual es el monto que habían solicitado los remiseros, el Edil manifestó «los remiseros pidieron un poco más de lo aprobado, de todas maneras hay que decir que lo que se busca es que los aumentos no superen lo que ha otorgado la administración pública a los empleados de la provincia. Tratamos de que no supere ese 22 por ciento que ya está en el bolsillo de los trabajadores».

«Mas allá de los pedidos que han generado la propia remiseria y los trabajadores del volante, tratamos de que sea acorde con los ingresos de las familias formoseñas», añadió.

«El tema de los aumentos es un tema muy complejo, nunca se discuten las cuestiones de fondo en materia del servicio de transporte, ya sea el urbano o los semipúblicos como los taxis y remises, siempre se discuten las cuestiones de coyuntura. No vemos que al trabajador del remis no le están cerrando los números y estamos destruyendo al sector», manifestó.

«Los costos para mantener los autos que son utilizados por las agencias, son muy elevados y eso es un problema para los trabajadores y para las personas que utilizan este servicio», explicó.

«Acá lo que hay que ver seriamente es cuales las infraestructuras que hacen que el servicio de remises sea muy caro. Nosotros tenemos 10 remiserias que viven del trabajo de 350 personas que encarecen el potencial servicio de 250 mil habitantes, estas son las cuestiones que nosotros tenemos que hablar», afirmó Piñeiro.

«Podemos seguir con la estructura que en su momento en los años 90 cuando se han privatizado tenía sentido de ser y hoy no tiene sentido hablar de las plataformas que funcionan a nivel nacional. La Comuna tiene la capacidad de hacer su propia plataforma sin todos los intermediarios del servicio de remises y que dejen de existir los servicios truchos, esta es la principal problemática que tienen hoy los trabajadores», continuó.

El servicio de remises en Formosa es ineficiente y caro, además se esta matando al dueño de la empresa de remises y al trabajador que sale a recorrer tratando de mantener una estructura que no tiene razón de ser las remiserías.

Por último, indicó que las remiserías no cumplen con lo que se estipula en las ordenanzas municipales al respecto y estas cuestiones si o si deben hacerse cumplir.

