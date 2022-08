Gerardo Piñeiro: «El vecino hoy siente que no hacemos nada por él»

Compartir

El concejal de la UCR, Gerardo Piñeiro en contacto con el Grupo de Medios TVO habló acerca de la labor que lleva adelante con su oficina móvil y aseguró que una de las quejas generalizadas es el malestar que ocasiona el transporte público de pasajeros.

En la mañana de ayer estuve en el barrio Eva Perón, estuve ahí trabajando con los vecinos y atendiéndolos reclamos de los vecinos y escuchándolos en este momento difícil que estamos pasando».

«Fue una jornada productiva porque pudimos estar con los vecinos y hacer cosas por ellos», siguió.

«Ni bien pusimos la oficina móvil en este barrio, apareció un papá con un niño y me preguntó si soy concejal, pero muy enojado el hombre porque están muy enojados con la clase política porque no les dan respuestas. Me contó que salió a las 7.15 horas a tomar colectivo para poder venir al centro de la ciudad para dejar a su hijo en la escuela e irse después a trabajar. El hombre no había podido ir a trabajar porque eran las 9 y no pasaba el colectivo», añadió.

«Estaba muy enojado el hombre porque hay mucha gente que no puede tomar otro servicio que no puede tomar otro servicio que no sea el del servicio público de pasajeros para ir adonde tienen que ir. Hay mucha gente que depende solo del colectivo. La gente está cansada de todo lo que está pasando. “El vecino hoy siente que no hacemos nada por él», se explayó el edil.

Asimismo, y cerca del mediodía contó que se habían acercado un grupo de universitarios que salieron de clases a las 21.45 horas y esperaron hasta las 23 un colectivo y no llegaba el colectivo por lo que debieron ir caminando a sus casas y llegaron a la madrugada recién, «esta es la realidad que viven los pasajeros».

