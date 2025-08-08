Gerardo Piñeiro se suma a «Alianza La Libertad Avanza» para enfrentar al gildismo en Formosa

El dirigente radical Gerardo Piñeiro anunció que su espacio interno, «Renovación» UCR, se unirá al frente político «Alianza La Libertad Avanza» con el objetivo de conformar una alternativa para «disputar el poder real al modelo hegemónico del gildismo» en la provincia.



Piñeiro, una figura con peso dentro de la Unión Cívica Radical, explicó que esta decisión busca «ponerle límites a un gobierno provincial autoritario, que no respeta la división de poderes ni la alternancia democrática como el de Gildo Insfrán».



La medida surge, según sus palabras, como una respuesta a las «decisiones inconsultas y deslegitimadas» tomadas por quienes, a su entender, «se adueñaron de los sellos de la Unión Cívica Radical y decidieron armar otro frente dividiendo a la oposición en octubre sin el consenso ni acompañamiento de sus dirigentes ni afiliados».



«Nosotros somos la expresión genuina de muchos afiliados de la UCR. Y por eso decidimos dar este paso: avanzar con claridad contra el régimen provincial y acompañar la construcción de una alternativa concreta para transformar Formosa», enfatizó Piñeiro.



En este contexto, se convocará a una convención de dirigentes y militantes radicales para debatir la propuesta y fortalecer el nuevo espacio político que, según Piñeiro, «represente verdaderamente a los formoseños y trace un camino distinto para la provincia».

