Gerardo Werthein: «Suspender los Juegos es una decisión sana y racional»

Gerardo Werthein, presidente del Comité Olímpico Argentino y miembro del Comité Olímpico Internacional, dio sus impresiones con respecto a los Juegos Olímpicos de Tokio, postergados para 2021. Aseguró que la decisión fue exclusivamente por el asesoramiento y la información brindada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

«Había un ‘task force’ integrado por la OMS, por el gobierno de Japón y por el COI que trabajaba 24/7 (24 horas los 7 días de la semana) evaluando. De alguna manera se empezó a visualizar cómo empezó a crecer el brote y empezamos a ver que ya esto había tomado una dimensión que no era compatible con las situaciones sanitarias como para que los Juegos pudieran ir adelante», sentenció el dirigente argentino.

Antes de la postergación, se iba a esperar un tiempo más reveló el propio Werthein. “El COI anunció el domingo que se iba a tomar un par de semanas para poder determinar la decisión final. Cuando se juntaron el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, y (Thomas) Bach en una «conference call» (videollamada), entendieron que lo mejor era no esperar ese periodo y que había que tomar una decisión: postergar estos Juegos para el año 2021 esperando y rogando todos que esta horrible crisis del coronavirus se pueda superar”, explicó el presidente del COA en el programa «Perspectivas desde Buenos Aires», que se emite por la señal CNN en español.

Distintos Comités Olímpicos y Federaciones del mundo habían pedido mediante cartas la postergación de los JJ.OO aunque, según Werthein, esto no fue influyente para la decisión final. «Creo que es una decisión sana, racional y que es el producto de todo el trabajo que se hizo con la Organización Mundial de la Salud como ente rector».

Además, habló de los países que se «bajaron» o que pedían la suspensión aclarando que no reflejaba en un 100% el deseo de los atletas. «En el caso de Canadá, la presidenta del Comité Olímpico fue quien tomó la decisión. En el caso de Australia, la decisión no tuvo que ver con los atletas sino con la población australiana donde el Primer Ministro dijo que se iba a prohibir la salida de todo ciudadano australiano por seis meses. A partir de ahí ha habido un número de cartas o peticiones para que estos Juegos se postergaran».

También destacó Werthein: «Se imaginarán lo que significa postergar un Juego Olímpico, pasando todo un año después, donde la villa olímpica que tiene que albergar a todos los atletas está vendida. Pero frente a todas las contingencias económicas, que son enormes, prima la salud».

El presidente del COA también evaluó la pérdida económica que significará para Japón el hecho de no poder organizar los JJ.OO este año: “El país organizador es quien va a asumir este costo. Es una actitud generosa la de Japón y muy apreciada. De todas maneras vamos a trabajar codo a codo el Comité Olímpico y el gobierno de Japón para buscar mitigar los costos en lo que tenga que ver con la organización».

La pandemia por el coronavirus significará un dolor de cabeza a nivel calendario ya que aún faltan clasificarse casi la mitad de los atletas para los Juegos. «En lo que respecta a las competencias y los atletas, alrededor de 60% ya están clasificados. Al haberse postergado los Juegos, esto permite volver a darle vida a los campeonatos preolímpicos continentales en donde aquellos atletas que no han podido clasificar por ranking o por campeonatos mundiales (que son las primeras plazas que se reparten) tienen una segunda oportunidad de clasificar», explicó el máximo dirigente del deporte olímpico nacional.

Por último,Werthein manifestó: «Creo que el calendario es complejo, se ha postergado todo. Es como que vamos a arrancar un año nuevo y vamos a buscar cómo se compatibilizan los preolímpicos, que seguramente se van a organizar posteriormente a lo que ocurra con algunas competencias previas, para que los atletas puedan prepararse. Y después habrá tiempo, dos o tres meses antes, para que el 40% que falta pueda clasificarse”.