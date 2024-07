Gerenciador de Fermoza: «Es difícil porque hay que volver a encantar al vecino»

El gerenciador de la empresa de Fermoza, Guillermo Santos dialogó con el Grupo de Medios TVO acerca de cómo se está desarrollando la prestación del servicio de Fermoza en la ciudad y aseguró que aún cuesta que la gente tome un colectivo, “es difícil porque hay que volver a encantar al vecino”.

Santos comenzó diciendo: “estamos empezando con estos servicios, no es que estemos cubriendo las expectativas que uno tenía, pero es sabido que le va a costar a la gente acostumbrarse y confiar en los colectivos. Tenemos que volver a seducir al vecino”.

“La semana que estuvo gratis es impresionante la cantidad de personas que han optado por este servicio. Hoy estamos a un 50 por ciento de esa semana que fue gratis el pasaje”, acotó.

En relación a cuántos cortes de boletos se han dado, explicó que SUBE aún no ha enviado el informe en relación a cuántos boletos se han cortado.

Consultado sobre por qué cree que la gente no utiliza el servicio de colectivos, manifestó que esto también puede deberse a que la situación económica no es tan buena en estos momentos o bien el rediseño de las líneas le cuesta a la gente adaptarse. “Nosotros seguimos trabajando para brindarle un mejor servicio a la ciudadanía, todo esto lo vamos a ir viendo ahora con los informes de la gente y de los inspectores”.

SUBE

“No fueron problemas con la SUBE, lo que sucedió fue que el sistema es nuevo y los choferes presionaban mal el botón de la máquina, no fue nada sistemático”, manifestó.

Estado de los móviles

En cuanto a los móviles explicó que se han contabilizado seis ruedas pinchadas y un coche de los nuevos con problema en la correa.