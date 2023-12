Gerente de Aguas de Formosa explicó lo sucedido con la prestación del servicio el fin de semana

El gerente de Aguas de Formosa, Alfredo Gusberti en contacto con el Grupo de Medios TVO habló acerca de los trabajos llevados adelante durante el fin de semana en la ciudad por la rotura de un caño que dejó sin agua a gran parte de los vecinos de la ciudad. Asimismo, indicó que el servicio está normalizado porque se ha hecho un arreglo «provisorio», porque están a la espera de que la pieza rota sea reparada.

Gusberti comenzó diciendo: «son cañerías de muchos años y a veces son trabajos que se pueden resolver en horas y otras, cuando es más complicado como en esta oportunidad porque se trataba del empalme de dos acueductos de los más grandes que tenemos y es por ello que vimos obligados a parar las plantas porque no había forma de evitar que se vinculara con el resto de las cañerías de la ciudad».

Y acotó «son dos caños de 500 milímetros y uno es de cemento y el otro es de PVC se empalman con una pieza especial, esta estaba fisurada y empezó a perder de a poco hasta que socavó todo y comenzó a perder agua por la junta del pavimento».

«Comenzamos a revisar y pensamos que era un problema menor, cuando llegamos al lugar del problema la situación era muy difícil, porque la pieza tenía una fisura entonces tuvimos hacer el trabajo en dos etapas y le hemos realizado una reparación provisoria, lo que no quiere decir que no sirva, sino que tuvimos que taponar el caño que venía porque en esta época del año eso no lo usamos, esta es una alternativa que viene de la planta norte para alimentar el centro si tenemos un problema en la ciudad», manifestó.

«Lo que tenemos que hacer es fabricar la pieza que se ha fisurado. Estamos realizando el estudio de ingeniería para saber qué es lo más conveniente como solución definitiva y estamos con el servicio normalizado, pero tenemos que volver hidráulicamente a la situación anterior», indicó.

En relación a la pieza rota, explicó «el inconveniente con esta pieza es que hay que esperar a que se fabrique, estamos analizando cual es la alternativa más factible y acá hay una cuestión de tiempos».

«El servicio está funcionando normalmente, pero tenemos que solucionar el inconveniente con esta pieza y esto demorará un tiempo porque hay que ver porque se rompió», cerró.