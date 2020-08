Gerente de Aguas de Formosa valoró la importancia del convenio de obras cloacales

Compartir

Linkedin Print

El gobernador Gildo Insfrán anunció el llamado a licitación de obras cloacales por una inversión de $390 millones, que beneficiará a los barrios Virgen del Rosario, San Juan Bautista (ex Villa Mabel), Liborsi y Balbín de la ciudad capital de Formosa.

Al respecto, el gerente general de Aguas de Formosa, Alfredo Daniel Gusberti, valoró la obra al señalar que es “muy importante”, ya que beneficiará por un lado a la comunidad de manera directa y por otro lado, permitirá la generación de puestos de trabajo.

“Se trata de dos obras de una extensión de 43 kilómetros de cañerías de distintos diámetros, que beneficiarán a cerca de 2500 usuarios y, a su vez, las tareas del planeamiento cloacal tendrán un impacto en las personas vinculadas al sector que ejecuta estos trabajos”, detalló, marcando que generarán alrededor de 300 puestos de trabajo.

Asimismo, amplió que “son proyectos que la empresa Aguas de Formosa ya los tenía desarrollando en la parte técnica, pero que no contaban con un financiamiento; hasta que el Gobernador logró conseguir los fondos para de esa manera avanzar con los pliegos del llamado a licitación”, que según estima será en los próximos días, ya que “restan ajustar algunos detalles del pliego”.

Tal como fue anunciado, las obras comprende en uno de los proyectos a los barrios Villa del Rosario y San Juan Bautista (ex Villa Mabel) y, por el otro, a los barrios Liborsi y Balbín, aclarando que si bien existen otros proyectos en carpeta sin duda “es muy importante la concreción de estos dos proyectos por la magnitud del impacto para la comunidad”, subrayó.

En cuanto a los plazos para la ejecución de los dos proyectos, sostuvo que uno es por un plazo máximo de 12 meses y el otro, 24 meses, explicando que son estimaciones de los tiempos para el desarrollo de las obras, dependiendo de las circunstancias al momento de su ejecución.

En ese sentido, añadió que una vez efectuado el proceso de llamado a licitación, se comenzará con los trabajos, cuyo inicio está previsto para el mes de octubre.

Finalmente, cabe recordar que la firma de este convenio se enmarca en el mega-paquete de inversiones nacionales acordadas por el gobernador Insfrán y con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en la visita que el jefe de Estado realizara a la ciudad capital de Formosa el pasado 28 de mayo.