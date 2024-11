Gerente de supermercado aseguró que el mes de noviembre fue muy positivo en cuanto a las ventas

La provincia registró la mayor caída interanual real en ventas de supermercados en septiembre de 2024, con un descenso del 33,8%, muy por encima del promedio nacional de -12,8%. El Grupo de Medios TVO dialogó con el gerente del supermercado de la Previsora del Paraná, Pablo Altamirano quien al respecto indicó que “muy a pesar de lo dicho por Indec, tuvimos un mes de noviembre muy positivo en cuanto a las ventas”.

Altamirano comenzó diciendo: “debo abonar lo dicho por el Indec porque si hacemos una comparativa anual, en relación a mes con mes si hubo una caída muy importante”.

Y acotó “nosotros como todos los supermercados tenemos un objetivo de ventas en los que normalmente se está llegando al 70 o 75 por ciento de las ventas generando un 30 por ciento de diferencia con lo que no podemos cumplir con nuestros objetivos durante todo el mes, pero fuera de ello nosotros hemos apostado más allá de tener precios que no han subido en varios meses y al mismo tiempo programas provinciales a los que la gente apostó y sigue en este sentido ayudando a que esto se mantenga y se siga sosteniendo”.

“De igual manera tenemos que decir que nosotros para nuestros afiliados tenemos importantes descuentos varios días a la semana, lo que generó que muchas personas se acerquen a consultar y compren, pero no tan solo los afiliados sino que también los que no son porque tenemos importantes descuentos por compras”, explicó.

Asimismo detalló que “este mes fue muy positivo a comparación de lo que veníamos padeciendo meses atrás donde el supermercado estaba vacío y hoy los pasillos están llenos de personas”.

Al mismo tiempo aclaró que “la gente no compra un kilo, sino que solo lo hace en fetas, redujeron la compra, pero el poder adquisitivo de los trabajadores no ha tenido un aumento considerable y si bien los precios de las cosas no se han incrementado, la situación continúa siendo dificíl”.