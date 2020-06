Germán Estigarribia en la mira del Barracas Central de “Chiqui” Tapia

Compartir

Más allá de que no haya competencia en el fútbol argentino, varios clubes ya se empezaron a mover para sumar refuerzos para cuando los torneos retornen.

Es el caso de Barracas Central, equipo que preside Claudio “Chiqui” Tapia, que pretende a un delantero que actualmente está en Instituto. Se trata del formoseño Germán Estigarribia, que el 30 de junio culminará su vínculo con la Gloria.

Es uno de los jugadores de Instituto con proyección y tiene un sueño: Mi anhelo es jugar en Europa.

El representante de Estigarribia ya fue contactado por la gente de Barracas, que espera negociar directamente cuando culmine su vínculo con Instituto, “por respeto al club de Alta Córdoba”.

Estigarribia es uno de los nueve contratos que se vencen en el Albirrojo, junto a los defensores Franco Flores, Franco Canever, Gastón Yabale, Juan Sills y Facundo Erpen, más el volante Facundo Silva y el delantero Francisco Apaolaza.

“Germán Estigarribia está en la misma condición que todos los chicos que vence su vínculo con el club el 30 de junio. Ya lo hablé con el jugador y el representante. No podemos decidir nada si no tenemos una competencia clara en el futuro”, dijo el vicepresidente de Instituto, Mariano Carbonari, ante Radio Impacto.

“Instituto se ha portado muy bien conmigo, han estado pendiente, en permanente contacto tratando de saber cómo estamos con mi hijo y mujer. Habla muy bien de ellos. Mi contrato termina el 30 de junio, con el club no hemos hablado todavía de una renovación. No me han dicho si quieren contar conmigo, no se ha tocado ese tema. Ellos decidirán y sabrán. Es difícil, porque no se sabe cuándo se jugará y uno entiende al club. Hay que esperar, pero yo también tengo familia y necesito trabajo. Veremos qué sucede”, expresó el propio Estigarribia ante Mundo D días atrás.