Germán Estigarribia es nuevo jugador de Barracas Central

Después de una campaña muy irregular en la Primera Nacional hasta el momento del parate por la pandemia, donde se encontraba a solamente cinco puntos del fondo de la Zona A. Barracas se decidió a cambiar su plantel casi en su totalidad. Y ya tiene ocho incorporaciones. Ayer llegó el último, por lo menos hasta este momento, se trata del delantero formoseño Germán Estigarribia, el delantero de 23 años que viene de jugar en Instituto y era uno de los más buscados por los conjuntos en este mercado de pases.

Cabe destacar que el futbolista que hizo dos tantos en el último torneo, ya firmó su vínculo con la institución y fue presentado en las redes sociales del Guapo y les dejó un mensaje a los hinchas. “Estoy con muchas ganas de que esto empiece pronto y con expectativa de que esto vaya bien. Les mando un abrazo”, expresó el 9.

“Me voy un poco triste porque siento que no pude retribuir del todo al club, y siento que ellos se la jugaron por mí, hicieron un gran esfuerzo y eso lo valoro muchísimo”, remarcó en una entrevista con Sin Códigos, por Radio Impacto. “Tomé la decisión de firmar con Barracas porque la verdad es que necesito el trabajo, y seguir creciendo futbolísticamente, y esto lo vi en este club y quiero hacer las cosas bien”, añadió el delantero. Además, aclaró la situación por el reclamo desde Chile a Instituto por 25 mil dólares, por su llegada a préstamo en 2019.

“Estoy muy agradecido con César Zabala, porque el me dió toda la confianza, y siento que por ahí no pude retribuir con muchos goles. Pero me voy contento porque siento que di todo por el club, y me sentí muy bien en Instituto”, completó.

Sí, el recambio es importante, porque dejó ir a referentes como Matos, Bojanich, Clemente Rodríguez, Niell y el capitán Gómez, y hasta acá, en esta altura del libro de transferencias, incorporó mucha juventud, porque además del ex punta de La Gloria, ya habían arribado Juan Capurro, Matías Acuña, Daniel Martínez, Retamar, Francisco Solé, Facundo Onraita y Mauro Cachi.