Germán Martitegui y una renuncia que alertó a sus seguidores: “Agradezco a todos el apoyo de estos años”

El jurado de Masterchef Celebrity causó conmoción en su Instagram al anunciar la drástica decisión que tomó a nivel laboral.

El viernes por la noche Germán Martitegui utilizó su Instagram personal para realizar un descargo y presentar una renuncia que, de movida, causó una gran conmoción entre sus millones de seguidores. El jurado de Mastecher Celebrity (Telefé) hizo un anuncio que tiene que ver con su profesión, pero no con el reality de cocina: “Amigos y colegas. Comparto con ustedes mi decisión de renunciar a ser jurado de The World’s 50 Best Restaurants y mi deseo de no estar más en sus listas. A continuación en inglés la carta que envié. Agradezco a todos el apoyo por todos estos años”, expresó.

Según dijo en su descargo, la razón de su renuncia tiene que ver con la pandemia: “Se supone que estemos votando a los mejores restaurants del mundo, pero debemos hacerlo en un año en el que se han cerrado restaurantes en todo el mundo y en el que ni yo ni nadie ha podido viajar. Esto, como no tiene ningún sentido para mí, ha llevado finalmente a mi decisión”, escribió.

The World’s Best 50 Restaurants es una lista que nació en 2002 y es producida por la compañía de medios británica William Reed Business Media. El ranking refleja la diversidad del paisaje culinario mundial, ya que cuenta con un panel de más de 1.000 expertos culinarios, entre los que se encontraba Martitegui hasta ayer.

Algunos de sus colegas aplaudieron su decisión, como Donato de Santis -también en el jurado del certamen de gastroonomía-, Roberto Petersen o Lelé Cristobal. Y también sus seguidores más anónimos, fanáticos del programa, celebraron con alivio: “Ay, pensé que iba a decir que no quería estar más en Masterchef casi me muerooo”, dijo una. “Por un segundo pensé que renunciaba a Masterchef… ¡el caro pardiacoooooo! (sic)”, bromeó otro.

A continuación, la carta de renuncia de Germán Martitegui al jurado de The World’s 50 Best Restaurants, traducida al español:

“Por medio de la presente, renuncio formalmente a mi puesto de jurado de The World’s 50 Best Restaurants 2021 con la tristeza de que, aunque la decisión me pesa desde hace tiempo, llega tarde. Se supone que estemos votando a los mejores restaurants del mundo, pero debemos hacerlo en un año en el que se han cerrado restaurantes en todo el mundo y en el que ni yo ni nadie ha podido viajar. Esto, como no tiene ningún sentido para mí, ha llevado finalmente a mi decisión”.

“Mi propio restaurant ha estado cerrado durante gran parte de este tiempo, por lo que ciertamente no debería entrar en ninguna lista, y ni siquiera sé si sobrevivirá a la pandemia. Mis prioridades ahora son claramente diferentes. No me cabe duda de que la lista ha contribuido a poner en el mapa nuestra querida cocina latinoamericana y a poner en valor el trabajo de colegas que admiro y quiero. Y lo mejor que ha conseguido ha sido darnos a conocer, reunirnos cada año para celebrar, y que la camaradería actual se haya generado por esas experiencias compartidas”.

“Pero personalmente, desde hace unos años, estoy descontento con el sistema de los 50 Best, lo encuentro continuamente estresante e influye en mi creatividad profesional hasta el punto de no saber si estoy haciendo las cosas como realmente quiero o porque son las que mejor mantienen mi posición en la lista. Siento que crea un recelo y una competencia que no me agrada entre los cocineros y que se ha acentuado con el tiempo, y el posicionamiento de restaurantes muy disímiles en una misma lista me parece más injustificable cada día que pasa”.

“Para ser claro, no estoy tomando una posición crítica, he sido parte de este sistema y he pasado cientos de horas haciendo lobby por mi restaurant, invitando a los llamados jurados ‘secretos’, e incluso he hecho campaña para que los premios se celebren en Buenos Aires. Estoy tomando la posición personal de que ya no siento que pueda ser parte de esto, ni como jurado ni como chef de un restaurant de la lista. Me parece importante decir que esta es una decisión que he considerado durante años pero que nunca tomé ya que colegas y amigos me convencieron de que no era lo mejor para mí, que mi restaurante estaría vacío sin la lista o de que juntos, estamos más unidos. Y aunque creo que seguiré asistiendo para celebrar que mis amigos sean homenajeados y conocer gente nueva, lo haría sin formar parte de la lista”.

“Les agradezco sinceramente que me hayan dado la oportunidad de formar parte de esto durante tantos años, y todas las alegrías que me ha dado. Ahora es el momento de conocer mi verdadero yo y mi cocina sin presiones, algo que me ha sido imposible en las circunstancias mencionadas. Un abrazo cariñoso a todos, Germán Martitegui. Cocinero”

