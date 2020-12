Germán Paoloski cuestionó a Florencia Peña por sus dichos sobre la muerte de Diego Maradona

Compartir

Florencia Peña analizó junto a sus panelistas en Flor de equipo los datos que se fueron conociendo sobre la muerte de Diego Maradona. En el pase con Germán Paoloski, la actriz cerró la charla con la frase “murió como vivió”. El conductor del noticiero, luego de ese intercambio, manifestó su desacuerdo con su punto de vista.

Como todos los días, Peña charló con Paoloski antes de que comience el noticiero del medio día de Telefe y, luego de coincidir en que fue una “crónica de una muerte anunciada” por el deterioro que el Diez sufrió en su salud en los últimos años, el pase suscitó un inesperado cruce.

“La sensación es que hubo muchas cosas que se conjugaron para que culmine todo con este final trágico”, comentó Peña, y agregó: “La verdad es que es un tema que hay tela para cortar. Creo que murió como vivió, con un montón de cosas que suceden alrededor”.

Justo después de esas palabras, la actriz cortó el pase y se despidió de los espectadores para darle fin a su ciclo. El noticiero comenzó con normalidad, pero después de presentar la agenda del día, cuando se abordó la causa judicial iniciada por la muerte del astro del fútbol, Paoloski aprovechó para aclarar que no piensa igual que Peña.

“Hoy Flor cerró su programa diciendo que Diego murió como vivió, y como era el final de su programa no daba para debatir, pero yo no creo que haya sido así”, sentenció. “Por todo lo que estamos escuchando y conociendo, Diego se murió solo, triste y en un lugar que ni siquiera era apto para que viviera sus últimos días”, expresó.

Cada vez más serio y conmovido por la muerte de Maradona, a sus 60 años, continuó: “La pregunta es si Diego estaba en condiciones de decidir sobre su vida. Si realmente podía decidir entonces no hay otro responsable, pero el problema es que, si no estaba en condiciones porque ponía en riesgo su propia vida, habría que haber hecho otra cosa para salvarlo”.

Además, recordó la internación del exfutbolista en el año 2004, que autorizó su familia contra su voluntad para salvarle la vida: “En esa época no estaba la ley de salud mental, y ahora aunque Diego no aportaba a su recuperación, primó la voluntad del paciente antes que su vida”.

“Hubo inacción, negligencia, incapacidad o temor a ser penalizado, no hay mucho más. Tal vez el internarlo contra su voluntad suponía un problema legal y por eso la Justicia está analizando todo esto”, cerró Paoloski.

