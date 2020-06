Germán Paoloski, furioso con los ‘reproches’ tras los casos de Covid-19 en TV: “No se enojen con nosotros; hacemos lo que la ley dice”

Compartir

Después de que en el programa de Lizy Tagliani, El Precio Justo (Telefe), uno de los productores diera positivo de coronavirus, se confirmaron otro dos casos. Y ahora, en América también informaron que una persona se contagió. Esto se suma a un anuncio de último momento, la conductora también tiene Covid-19.

En este contexto, muchos critican a quienes trabajan en la televisión por seguir yendo a trabajar en plena pandemia. Sobre esto, charló Germán Paoloski en su programa, El Noticiero de la gente, con Lizy.

“No por decisión nuestra ni de este canal ni de otros canales, el Gobierno decidió exceptuar a los medios de comunicación. Todos venimos a trabajar. Bueno, todos no. En este canal hay gente que no viene a trabajar y está en su casa”, así comenzó su editoral.

Y detalló: “Se hizo un protocolo especial. Nosotros, que tenemos que venir a trabajar, corremos el riesgo de contagiarnos. Pero es un riesgo que, lamentablemente, tenemos que correr porque el Gobierno dijo ‘ustedes son esenciales y están exceptuados'”.

Cuando Lizy intentó sumar su opinión, el conductor la cortó y le pidió que lo dejara cerrar la idea. Enojado, siguió: “Si la gente que está viendo no coincide está perfecto. A lo mejor, a mí también me parece mal que seamos esenciales nosotros o los medios de comunicación… Los programas como el tuyo que entretienen o como el nuestro que informa”.

Y remarcó: “Pero no es una decisión nuestra, lo decidió alguien que está por encima y nosotros debemos cumplir con las normas. Y no, yo no tengo doble moral, digo lo que hay que hacer y lo que no, según lo que dice la Ley”.

Además, contó cómo está atravesando la pandemia y habló de su situación familiar. “Yo no veo a mi familia ni paso cumpleaños con ellos, pero venir a trabajar… Vengo a trabajar”.

“También ir como invitado a un programa como el de PH, Podemos Hablar o el tuyo, con todo el protocolo. Bueno, se hace. Nos dan la posibilidad porque el Gobierno dice que tenemos que entretener; vamos y lo hacemos”, continuó.

Antes de cerrar, le habló directamente a la “gente”. “No se enojen con nosotros, nosotros no dictamos las normas. Lizy, si se contagia, se contagia en el marco de su trabajo. Lamentablmente, es así. A mí me gustaría que todo el mundo pudiera trabajar, más después de 90 días. Con protocolos, como hacemos acá. Como hacemos desde el principio de la pandemia”.

“No es una cuestión opinable. Puede ser opinable si está bien o no, pero es lo que se decretó”, sentenció.