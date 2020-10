Germán Paoloski le propuso casamiento a Sabrina Garciarena en vivo

Compartir

Después de once años juntos, la pareja de Germán Paoloski y Sabrina Garciarena está lista para dar el “sí”. Una frase del conductor por la reciente reapertura del Registro Civil de la ciudad de Buenos Aires sobre sus intenciones de poner la firma, motivó que la producción saque al aire a la actriz para la propuesta en público.

“Está bueno, pero es triste que haya tan pocas sillitas en el Registro Civil. Yo, si me caso, quiero estar con toda la gente que quiero”, contó ella por videollamada con Beltrán, el hijo de ambos, en brazos. “Hay dudas. Vos deberías decir ‘cuando nos casemos’, que es un hecho”, lanzó el periodista, pero ella lo apuró. “Hace once años que estamos juntos. ¿Me estás haciendo una propuesta formal?”, lanzó, risueña. “No, tengo que hacerte una propuesta como corresponde”, fue la reacción de él, mientras señalaba que su esposa en su carrera como actriz había tenido grandes casamientos de ficción y que el suyo tenía que estar a la altura.

Incluso el conductor puso una fecha estimativa. “El año que viene puede ser, porque de esta forma es medio triste”, aseguró, mientras que la actriz le pedía “una propuesta más linda y más romántica” en privado. En esta cuarentena la pareja le dio la bienvenida a su tercera hija.

“Fui a inscribirla a Mía, vi todo ahí y me dio ganas de casarme. Me encantaría”, cerró Sabrina Garciarena.