Gervonta Davis acabó el invicto de Ryan García con nocaut espectacular

Tank’ conectó un gancho al hígado que dobló al ‘King’ en el séptimo asalto y no pudo superar la cuenta del réferi. Gervonta Davis cumplió con el pronóstico y acabó a Ryan García por nocaut en el séptimo round de su esperada pelea en la T-Mobile Arena de Las Vegas Nevada.

El poder de puños de Gervonta Davis quedó de manifiesto en el segundo round, cuando un potente golpe al rostro mandó a la lona a Ryan García.

Luego de su caída, Ryan García intentó emparejar el combate, pero no fue efectivo con sus golpes y eventualmente Gervonta Davis le conectó un gancho al hígado que lo mandó a la lona en el séptimo para poner punto final a la pelea.

Ryan García intentó continuar pero el efecto retardado del golpe lo dobló y no pudo superar la cuenta del réferi para que se decretara el nocaut.

«Todo esto fue emocionante. Estuve muy contento de poder haber formado parte de este evento. Recuerdo ascender por los Golden Gloves viendo a Floyd [Mayweather] peleando en el MGM. Era una locura. En realidad también ví a Rihanna cantando en el Super Bowl y pensé que ese sería yo algún día. Y aquí estamos», señaló Gervonta Davis. «La realidad definitivamente iguala al sueño. Sin embargo, el trabajo nunca acaba hasta que yo me retire, así que mantendré mi cabeza baja, mi humildad intacta y seguiré trabajando. Solamente estaba tratando de alterarlo [a Ryan García] cuando vaticiné que lo noquearía en el séptimo round. En realidad yo no sé qué sucederá hasta que salgo a pelear con mi oponente, pero todo se cristalizó una vez que comparé mis habilidades con las suyas dentro del ring.

«El primer derribo sucedió porque él no estaba seguro de dónde estaba parado y yo sí sabía que era el más bajito de los dos. Mi entrenador me decía durante el entrenamiento que vendría con su cabeza alzada, así que solo debía apuntar hacia arriba. No pensaba que el golpe al cuerpo acabaría con la pelea, pero vi su expresión y eso me hizo ir a buscarlo. Fue un buen golpe, seguro que sí, pero yo pensaba que él se levantaría. Me gusta jugar con la mente de mi rival, así que cuando él me miraba yo le devolvía la mirada e intentaba decirle ‘¡Levántate!’ y el simplemente sacudía la cabeza diciendo que no».

Con esta victoria, Gervonta Davis mejoró su récord a 29-0 con 27 nocauts y sumó su tercer triunfo consecutivo por la vía rápida, por su parte, Ryan García se estancó en 23-1.

«Estoy bien. ‘Tank’ es un gran boxeador. Me saco el sombrero ante él. Yo sé que dijimos muchas cosas antes de la pelea, pero él sabe cómo es la cosa y al final está todo bien. Fue un honor compartir el cuadrilátero con él y lo respeto mucho. Yo sé cómo es el negocio. Solamente quiero decirte, Tank, eres un buen hombre», indicó Ryan García. «Simplemente me dio un buen golpe. No quiero poner excusas. No me pude recuperar, y punto. Se me escurrió y me dio un buen golpe al cuerpo. No podía respirar, y no me pude levantar. Quizás debí haberlo presionado un poco más cerca de las cuerdas. Lo respeté un poco de más, y creo que eso me costó caro».

En la pelea coestelar, el cubano David Morrell Jr. noqueó en el primer round al brasileño Yamaguchi Falcao, quien fue rival de emergencia para la velada, mientras el uzbeko Bektemir Melikuziev vengó su derrota frente Gabriel Rosado, la única de su carrera, con un triunfo por amplia decisión unánime con tarjetas idénticas 99-91.

De acuerdo con Compubox, Gervonta Davis conectó menos golpes totales con 35 por 39 del King, en jabs la ventaja también fue para Ryan García con 15 por 5, sin embargo, en golpes de poder Tank aterrizó 30 por 24 de su oponente.

«Definitivamente soy la cara del boxeo», concluyó Gervonta Davis.

Relacionado