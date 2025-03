Gervonta Davis sobrevive a Lamont Roach Jr. con un sorprendente empate

Gervonta Davis y Lamont Roach Jr. empataron en una emocionante pelea en el Barclays Center de New York.

El historial de comienzos lentos de Gervonta «Tank» Davis casi lo alcanzó el sábado por la noche. La defensa de Davis de su campeonato de peso ligero de la AMB contra Lamont Roach Jr. terminó en un sorprendente empate mayoritario en un Barclays Center en Brooklyn, Nueva York, que según Premier Boxing Champions recibió a 19,250 aficionados.

Davis (30-0-1, 28 KOs) era un gran favorito en las apuestas de -2000 en ESPN BET y muchos esperaban que detuviera a Roach.

En cambio, Roach se paró en la línea de fuego, absorbió lo que Davis tenía para ofrecer y respondió con golpes que sorprendieron no solo a Davis sino a los presentes.

Como se esperaba, Davis tuvo un comienzo lento durante la primera mitad de la pelea. Roach (25-2-1) aprovechó, presionó la acción y evitó ser atrapado con un golpe que terminara rápido el combate.

En los rounds intermedios, Davis comenzó a abrir su ofensiva. Pero Roach se mantuvo firme y atrapó al campeón con contraataques y combinaciones.

En una escena única, Davis inexplicablemente se arrodilló en el noveno asalto. El árbitro Steve Wilkes decidió no calificar la caída, ya que Davis sugirió que tenía algo en el ojo. La pelea se reanudó, pero la caída podría haber inclinado el péndulo a favor de Roach.

Al respecto, Davis explicó que «me peiné hace dos días y ella (la peluquera) me puso grasa en el pelo. Así que, cuando sudas, la grasa me llegaba a la cara»

Roach dijo que el polémico no derribo en el noveno asalto debió ser sancionado de otra manera. «Debería haber sido derribo. Si eso fue derribo, gano la pelea. Él dice que le entró grasa en el ojo, pero si se arrodilla y el árbitro comienza a contar, debería ser derribo. Es lo que es. No confío en que ese derribo me dé la victoria. Simplemente pensé que lo había logrado. Quiero volver a hacerlo, seguro. Espero que todos lo hayan disfrutado. Gracias por amarme y gracias por odiarme. Volveré al gran escenario, donde pertenezco».

Davis buscó el nocaut en los asaltos del campeonato, pero Roach peleó valientemente, conectando contraataques y golpes al cuerpo. «Creo que saqué ventaja en los últimos tres rounds, seguro. Lo estaba atrapando con algunos golpes limpios. Siento que lo estaba debilitando a medida que avanzaban los rounds, pero él seguía acercándose, así que no quería cometer errores y fui cauteloso», señaló Gervonta.

Ninguno de los dos peleadores quedó satisfecho con el resultado, y ambos pidieron una revancha después.

«Sin duda, Lamont es un gran peleador. Tiene las habilidades que dije antes y la potencia de golpeo. Fue una lección aprendida. Un saludo a Lamont Roach y a todo su equipo. Ojalá podamos repetirlo en Nueva York. Si no, todo lo mejor para Lamont Roach y todo su equipo», subrayó ‘Tank’ Davis.

«Estoy un poco decepcionado por la decisión», dijo Roach después de la pelea. «Pensé que lo había logrado. Eso es lo que hacen dos peleadores hábiles, entrar allí y mostrar sus habilidades. Definitivamente pensé que gané, pero podemos repetirlo».

Resultados cartelera del

1 de marzo en Brooklyn,

New York

Gervonta Davis (EM-12/12) Lamont Roach Jr., Davis retiene título ligero AMB