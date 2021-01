Gestión Ambiental profundiza el plan de limpieza integral en diferentes barrios

Compartir

Desde la Dirección de Gestión Ambiental del municipio capitalino informaron que continúan desplegando de manera intensa el plan de higiene urbana, que incluye tareas de recolección de residuos domiciliarios, levantamiento de desechos no convencionales y recuperación de espacios verdes.

Así lo señaló el titular del área, Julio Vargas, quien expresó: “Las diferentes direcciones pertenecientes a la Secretaría de Servicios Públicos vienen trabajando de forma normal, para brindarles a los vecinos y las vecinas una ciudad limpia, saludable y ordenada. Desde la gestión del intendente Jorge Jofré se han tomado las medidas necesarias para resguardar la salud de los agentes municipales y cooperativistas y estamos cumpliendo con la totalidad de las tareas planificadas”.

En ese sentido, el funcionario indicó que “desde la Dirección de Gestión Ambiental hemos dispuesto abrir diferentes bocas de salidas en distintos barrios para realizar la recolección de residuos, evitando la aglomeración de personas en nuestra sede”.

Con respecto a las acciones llevadas adelante, explicó: “Durante toda la semana hemos desarrollado de manera normal el servicio de recolección de residuos domiciliarios en todo el ejido urbano, en tanto que el levantamiento de desechos no convencionales se ha llevado a cabo en barrios como San Miguel, Independencia, Don Bosco, Obrero, San Martín, El Resguardo, La Floresta, Lote 111, Urbanización España, Juan Domingo Perón, República Argentina y 20 de Julio, entre otros, extendiéndose sobre diferentes avenidas de la ciudad”.

Al mismo tiempo, Vargas precisó que a través del Plan Bio se han recuperado más de 120 espacios verdes y en el 80% de estos lugares se ha dejado de generar microbasurales.

“Recibimos muchas solicitudes de personas que se comunicaron con el Centro de Atención al Vecino (0800-9999-147) y hemos acondicionado espacios públicos en los barrios La Paz, Venezuela e Independencia. Además, tenemos proyectado recuperar toda la extensión de la Av. de Los Constituyentes, eliminando los diversos depósitos ocasionales de basura que hemos detectado, embelleciendo esos sectores con la plantación de especies arbóreas y la colocación de carteles para concientizar sobre los riesgos que genera a la salud comunitaria la acumulación de basura en lugares no permitidos”, concluyó.

