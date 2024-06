Gestiones para restitución de Ganancias y Bienes Personales

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se acercó a la Cámara de Diputados para entrevistarse con los líderes de la oposición dialoguista y buscar su apoyo para la sanción definitiva de los proyectos de Ley de Bases y el paquete de reformas fiscales. Intentará persuadirlos de revertir los rechazos a la restitución del impuesto a las Ganancias y a las modificaciones al régimen de Bienes Personales que le propinó la oposición en el Senado.

De la reunión, que se celebro el despacho del presidente del cuerpo Martín Menem, participaron los jefes de los bloques de Pro, Cristian Ritondo; de la UCR, Rodrigo De Loredo y de Hacemos Coalición Federal, Miguel Pichetto. Juan López (Coalición Cívica), Juan Brugge (Córdoba Federal) y Carolina Píparo (Buenos Aires Libre). Los libertarios están representados por el jefe de la bancada, Gabriel Bornoroni, Santiago Santurio y Nicolás Mayoraz.

“Queremos saber qué quiere el Gobierno antes de tomar una decisión –anticipan en el bloque radical-. No tenemos una voluntad obstruccionista. Una alternativa es insistir en la redacción que votamos los diputados, del cual estamos satisfechos, o podemos tomar las modificaciones que introdujeron en el Senado. Pero antes queremos escuchar a Francos: si en verdad desea que se reponga el impuesto a las Ganancias, que lo pida claramente y no se justifique en que es un reclamo de los gobernadores”, deslizan.

En esta bancada –que, con sus 34 legisladores, es clave en la votación- hay posiciones encontradas sobre la restitución de Ganancias. Si bien el grueso de sus integrantes votó a favor cuando este tema se discutió en la Cámara de Diputados, el rechazo propinado por el Senado los coloca en una situación difícil

“Muchos estamos de acuerdo con reponer este tributo porque es el más progresivo de todo el sistema. Además, lo piden nuestros gobernadores –explican en el bloque radical-. Sin embargo, el Senado nos colocó en una posición de ser la única cámara que, eventualmente, termine sancionando este impuesto. Esto genera algunos resquemores en colegas que no responden a ningún gobernador y están renuentes de pagar el costo político por segunda vez al tener que aprobar un impuesto que impacta de lleno a los asalariados de la clase media”. Sobre la reforma del impuesto a los Bienes Personales, que el Senado rechazó, los diputados dialoguistas hacen cuentas. La media sanción de la Cámara de Diputados ratificaba la postura del Gobierno, que establecía una rebaja gradual de las alícuotas en los próximos cinco años. Esta medida redundaba en una merma en la recaudación de aproximadamente 0,4 del PBI este año.

“Es el mismo impacto fiscal que tiene nuestro proyecto para recomponer los haberes jubilatorios por la inflación de enero pasado. Tuvo media sanción en Diputados y el Gobierno nos acusó de ‘degenerados fiscales’. Pero ellos le están perdonando el impuesto a los Bienes Personales a los más ricos que pagan bienes personales. ¿Quiénes son los degenerados fiscales, entonces?”, acicatean.